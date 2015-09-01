جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری/ رشد ۵درصدی ظرفیت پذیرش

​به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و دومین دوره آزمون دستیاری تعداد ۱۴ هزار و ۸۶۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۰۲ نفر در جلسه حاضر بودند.

از این تعداد ۷ هزار و ۶۲۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سهمیه بومی مناطق محروم ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش، برای رشته های مورد نیاز در صورت داشتن حد نصاب ۸۵ درصد گزینش آزاد هستند.

سهمیه ایثارگران و رزمندگان بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ۲۵ درصد است كه حد نصاب آن ۷۰ درصد گزینش آزاد است.

از ظرفیت اعلامی ۲ هزار و ۴ نفر به صورت آزاد پذیرفته شدند که تقریباً برابر سال گذشته است. از سهمیه ایثارگران و رزمندگان ۴۲۴ نفر با داشتن حد نصاب قبول شده اند. از سهمیه بومی مناطق محروم، تعداد ۵۲۷ نفر كه دارای حدنصاب بوده اند پذیرفته شده اند.

در این آزمون استعدادهای درخشان به صورت ظرفیت اضافی طبق قانون مربوطه، تعداد ۲۸ نفر قبول شدند همچنین سهمیه مازاد نیروهای مسلح و بورسیه نیز تعداد ۱۱۹ نفر پذیرفته شدند. در مجموع ۳ هزار و ۱۰۲ نفر پذیرفته شدند که نسبت به سال گذشته ۵.۸ درصد بیشتر است.

نتایج پذیرفته شدگان اتباع خارجی که قریب ۱۰ نفر به صورت ظرفیت مازاد است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

نكته قابل توجه در مورد پذیرش سهمیه بومی

سهمیه كلیه كسانی كه به عنوان سهمیه بومی مناطق محروم قبول شده اند، محل تحصیل آنها مشخص شده است ولی محل تعهد عده ای از آنها به طور كلی به نام استان مشخص شده است.

در برخی از استانها چند دانشگاه محل تعهد وجود دارد. لذا محل تعهد آنها بر اساس میزان نمره اكتسابی در استان تعیین خواهد شد. این عده كه بعنوان سهمیه بومی پذیرفته شده اند، و جلوی اسم آنها علامت ستاره درج شده است، باید در روز شنبه ۱۴ شهریور با كد رهگیری وارد سایت سنجش شده، محل تعهد خود را در استان انتخاب کنند، سپس مرکز سنجش براساس نمره اكتسابی و انتخاب آنها، محل تعهد را اعلام خواهد کرد.

زمان ثبت نام و شروع به تحصیل

کلیه پذیرفته شدگان چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذیرش و انجام مراحل ثبت نام از روز شنبه ۱۴ شهریور تا سه شنبه ۱۷ شهریور هستند.

کلیه پذیرفته شدگان، در هنگام ثبت نام باید با توجه به سهمیه پذیرش خود، اصل مدارک الزام جهت استفاده از سهمیه مربوطه را براساس مندرجات راهنماها و دستور العمل های مرتبط، به دانشگاه محل پذیرش ارائه کنند. نوع سهمیه پذیرش به دانشگاههای علوم پزشكی محل آموزش اعلام می شود.

شروع به آموزش كلیه پذیرفته شدگان چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از روز شنبه ۲۱ شهریورماه خواهد بود.

تبصره۱ : شروع به آموزش دانشجویان پزشكی كه با استفاده از مقررات رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، قانون تسهیل ازدواج جوانان و ....، مشروط به اتمام دوره آموزش پزشكی عمومی تا تاریخ ۳۱ شهریورماه مجاز به شركت و پذیرش در آزمون مذكور شده اند، در تاریخ اول مهرماه ۹۴ است.

تبصره ۲ : شروع به آموزش پذیرفته شدگان آزمون كه مطابق مقررات ملزم به ادامه انجام خدمات قانونی خود تا پایان شهریور ماه ۹۴ هستند تاریخ اول مهرماه خواهد بود.

عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در زمان های اعلام شده و نیز اعلام انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذیرفته شدگان به منزله انصراف قطعی فرد پذیرفته شده محسوب شده و این گروه از افراد مجاز به شركت در آزمون پذیرش دستیار سال آینده (دوره چهل وسوم) نیستند.

پذیرفته شدگان در دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی جهت مطلع شدن از مدارک مورد نیاز ثبت نامی و سایر اطلاعات مرتبط باید به سایت اینترنتی دانشگاه مراجعه و یا با واحد آموزش تحصیلات تكمیلی دانشگاه محل پذیرش تماس بگیرند.

کارنامه نهایی آزمون دستیاری در اولین زمان ممکن در اختیار همه انتخاب رشته محل کنندگان قرار خواهد گرفت تا از چگونگی وضعیت انتخابهای خود اطلاع کافی پیدا کنند.