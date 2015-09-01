نمایش «قندون جهیزیه» در رازی/ مهلت دریافت آثار «خورشید» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فيلم فرهنگسراي رازی فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» آخرین ساخته علی ملاقلی پور را نمایش می‌دهد و با حضور عوامل و منتقدان به بررسی آن می پردازد.

در این نشست که با حضور علی ملاقلی پور کارگردان و سایر عوامل فیلم برگزار می شود، سیدناصر هاشم زاده به نقد و بررسی این اثر سینمایی می پردازد. وحید پناهلو مجری كارشناس این نشست خواهد بود.

آیین نمایش و نقد و بررسی فیلم «قندون جهیزیه» چهارشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۸ در پردیس سینمایی رازی برگزار می شود.

«قندون جهیزیه» فیلمی اجتماعی با زمینه طنز است که به رابطه فرهنگ صاحب خانه و مستأجر می‌پردازد. کارگردان و نویسندگی این فیلم برعهده علی ملاقلی پور است. اکبر عبدی، صابر ابر، نگار جواهریان، کریم اکبری مبارکه، افسانه چهره آزاد و مصطفی ساسانی در این فیلم ایفای نقش می کنند.

پردیس سینمایی رازی در خیابان هلال احمر نرسیده به میدان رازی واقع شده است.

مهلت شرکت در پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید تمدید شد

مهلت فراخوان شرکت در پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد.

پیش از این، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۱۰ شهریورماه تعیین شده بود که با موافقت برگزارکنندگان، این مهلت تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

علاقه مندان برای شرکت آثار خود در این جشنواره تا قبل از ۳۱ شهریور ماه سال جاری می توانند با مراجعه به سایت www.Khorshidfilmfestival.com با اطلاع از جزئیات فراخوان، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و تحویل آثار به دبیرخانه اقدام کنند.

«پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید» بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربه گرا در کشور به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و دبیری مهدی یارمحمدی در دی ماه سال جاری برگزار می شود.