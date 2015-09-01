به گزارش خبرگزاری مهر، دن گاسپار درباره وضعیت دروازبانان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال ایران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر از عملکرد بیرانوند و اخباری رضایت کامل دارم و با پیوستن حقیقی، تعداد دروازه‌بان‌های تیم ملی تکمیل می‌شود. در واقع کاری که انجام می‌دهیم بسیار راضی کننده است و به آینده این دروازه‌بانان جوان بسیار خوشبین هستم.

تمرینات خلاقانه‌ای را برای دروازه‌بانان تهیه کردم

وی درباره تنوع برنامه‌های تمرینی دروازه‌بان‌های تیم ملی و در پاسخ به این پرسش که این گستردگی تمرینات تا چه حد می‌تواند به پیشرفت دروازه‌بان‌های حاضر در اردو کمک کند؟، افزود: در طول مدتی که در مرخصی به سر می‌بردم، وقت گذاشته و تمرینات خلاقانه‌ای را برای دروازه‌بانان تهیه کردم تا بتوانم بر اساس این تمرینات آنها را آماده بازی کنم. برای من به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها بسیار مهم است که بازیکنانم هیجان، شور و اشتیاق زیادی در تمرینات داشته باشند. به همین منظور کارهای خلاقانه‌ای را انجام می‌دهم و ترجیح می‌دهم از تمرینات کسل کننده دوری کنم.

ارتباط بسیار خوبی با دروازه‌بانان ایرانی ایجاد کرده‌ام

مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: حدود چهار و نیم سال است که در ایران کار می‌کنم و دروازه‌بان‌های ایرانی را به خوبی می‌شناسم. همچنین یک ارتباط بسیار خوبی با دروازه‌بانان ایرانی ایجاد کرده‌ام و در نهایت برایم بسیار مهم است تا بتوانم تقاضای بهترین عملکرد را از آنها و فعالیت خودم داشته باشم.

بلوغ بازیکنان فوتبال همراه با تجربه است

وی در پاسخ به این پرسش که میانگین سنی سه دروازه‌بان فعلی تیم ملی پائین است، آیا آنها به پختگی لازم رسیده‌اند؟، اظهار کرد: فراموش نکنید بلوغ بازیکنان فوتبال همراه با تجربه است. درست است که دروازه‌بانان جوانی در اختیار داریم اما نباید از این نکته غافل شد که اخباری دروازه‌بان اول تیم بزرگی چون تراکتورسازی است و بیرانوند هم در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته و عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است.

سه امتیاز بازی با گوام بسیار مهم است

گاسپار در ادامه درباره وضعیت تیم ملی در دیدار برابر تیم‌های گوام و هند تصریح کرد: این دو بازی بسیار مهم است. سرمربی تیم به هر بازی نگاه جداگانه‌ای دارد و سعی خواهیم کرد در هر بازی نتیجه لازم را کسب کنیم. با تساوی که مقابل ترکمنستان بدست آوردیم، سه امتیاز در بازی برابر گوام بسیار مهم است.

می‌توانیم نتیجه لازم را مقابل دو تیم گوام و هند بگیریم

وی ادامه داد: گوام با اعتماد به نفس بالا به ایران سفر کرده و در دو بازی اول خود برنده از زمین بیرون آمده است. آنها با اعتماد به نفس و اطمینان بالایی به ورزشگاه آزادی می‌آیند. ضمن اینکه اردوی آماده‌سازی خوبی را در ژاپن سپری کرده‌اند اما ما هم اطمینان داریم که می‌توانیم نتیجه لازم را مقابل دو تیم گوام و هند بگیریم.

نیازهای کادرفنی برای رسیدن به اهداف

مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتبال ایران درباره نیازهای تیم ملی برای حضوری موفق در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه یادآور شد: زمین تمرینی با کیفیت بالا، مرکز تمرینی مجهز، بازی‌های دوستانه با کیفیت، داشتن منابع مالی کافی برای اجرای برنامه‌های سرمربی در مسیر جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و همچنین پایبند بودن به تعهدات بازیکنان و کادرفنی از مواردی است که ما را در جهت رسیدن به اهدافمان کمک می‌کند.

البسه تیم ملی، جزئی از واجبات است

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، ادامه داد: مسلما مسائل ساده‌تری مانند البسه تیم ملی که جزئی از واجبات است نیز جزیی از نیازهای اولیه است. از دیگر دغدغه‌های ما رقبایی همچون امارات و قطر هستند که در چند سال اخیر سرمایه گذاری خوبی کرده‌اند، ضمن اینکه نباید رقبای سنتی مثل کره‌جنوبی و ژاپن را از یاد برد.

نباید رو به عقب حرکت کنیم

گاسپار همچنین تاکید کرد: قطر باید به جام جهانی بعدی صعود کند به همین خاطر هر نوع سرمایه‌گذاری چه در ابعاد مالی و نیروی انسانی لازم بوده را انجام داده تا موفق شود. دغدغه آخری که داریم این است که نباید اجازه بدهیم زحماتی که در ۴ سال گذشته انجام داده‌ایم، از بین برود. نباید رو به عقب حرکت کنیم. تیم ملی فوتبال باید اولویت نخست هر کشوری از جمله ایران باشد.

فاصله تا جام جهانی باعث آمادگی دروازه‌بان‌ها می‌شود

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به بازیکنان جوان امید داریم چرا که اکنون فرصت لازم برای انجام بازی‌های مختلف را دارند تا برای جام جهانی ۲۰۱۸ آماده شوند. اگر جام جهانی فردا بود بدون شک استراتژی ما تغییر می‌کرد. فاصله‌ای که تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داریم باعث می‌شود تا دروازه‌بانان به آمادگی و تجربه لازم برسند.

برای ساختن آینده فوتبال، باید از بازیکنان جوان حفاظت شود

مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: نباید فراموش کنیم که اکنون در مرحله انتقالی به سر می‌بریم، بنابراین باید به خوبی از بازیکنان جوانی که در اختیار داریم به خوبی محافظت کنیم تا آنها آینده فوتبال ایران را بسازند.