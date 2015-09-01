  1. استانها
معمولان در استان لرستان لرزید

خرم آباد - زلزله ای به بزرگی ۳.۱ریشتر معمولان استان لرستان را لرزاند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک این زمین لرزه با شدت ۳.۱  ریشتر در شهر معمولان از توابع شهرستان پلدختر در استان لرستان به وقوع پیوست.

رضا آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۹و ۳۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه صبح امروز سه شنبه ذکر کرد و افزود: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را هشت کیلومتر اعلام کرد و گفت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۳۶۸ و ۴۸.۰۰۲ بوده است.

بنابر این گزارش استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

مطابق نظر کارشناسان بخشهای شمالی استان لرستان در مجاورت راندگی اصلی زاگرس قرار دارند و شهرستان های دورود، بروجرد، مناطق مسکونی واقع در دشت سیلاخور و بخش های جنوبی الیگودرز و شول آباد در خطر بالای زلزله قرار دارند.

