خبرگزاری مهر - گروه استانها: جمعه ۶ شهریور نقاشیهای کودکان و نوجوانان آموزشگاه فتوحی در حمایت از بنیاد کودک روی دیوارهای نگارخانه «جَم» در شیراز قرار گرفت و مخاطبان هنرهای تجسمی با اندیشههای نیکوکارانه را به استقبال رنگ و نور و خطوط کودکانهای بُرد تا پایههای تحصیل کودکانی را استحکام ببخشند که باوجود استعدادهای علمی و ذهنی، هنوز برای ادامه تحصیل نیاز به کمکهای خیرخواهانه دارند.
ارزشهای انسان دوستانهای در فضای استاندارد
نگارخانه جم بهواسطه اندیشههای شیما سهرابی(مدیر گالری) از نادر گالریهایی است که با معماری و استانداردهای روز در نزدیکی نقاط دیدنی شیراز هر بیننده حرفهای و غیرحرفهای را به دیدن آثاری دعوت میکند که گرچه از آثار حرفهای هنر ممکن است دور باشند، اما دارای ارزشهای نوعدوستانه و عنصر انساندوستی است.
این نمایشگاه دومین نمونه از رویدادهای نیکوکارانه هنری این گالری است، با توجه به اینکه فروش آثار نخستین نمایشگاه بسیار خوب و استقبال از خرید آثار هنری کمنظیر بود.
به گفته سهرابی که قبلا، تجربه اداره نگارخانه نیایش را در کارنامه دارد، دستکم ۶۰ اثر در اندازههای ۳۰ در ۳۰ و ۸۰ در ۱۲۰ سانتیمتر در این نمایشگاه قرارگرفته که با مضامین مدرن و کپی آثار بزرگ هنر به مخاطب ارائه میشود.
سهرابی میگوید: میانگین سنی هنرآموزانی که در این نمایشگاه دارای اثر هستند ۷تا ۱۲ سال است که آثار خود را با تکنیک رنگروغن، اکلریک، مس و آلومینیوم در بوم و قاب گنجاندهاند. این هنرآموزان با نظارت مربیان خود در آموزشگاه فتوحی با آموزش نیکسا افراسیابی، مینا دهقانی و سمانه محسنی به ارائه اثر پرداختهاند.
شیراز نیازمند اهتمام گالری داران در استفاده از فضاهای هنری نیکوکارانه
هنوز جای نمایشگاههای ساده و صمیمی از نوعی که در نگارخانهای چون جم نمایش یافته بسیار خالی است چراکه نمایشگاههای هنری همچنانی که باید مخاطب را خشنود کند، باید این امکان را فراهم سازد که بخشی از جامعه را متاثر از نگاه هنرمند سازد.
از اینرو برگزاری نمایشگاههای خیریه اگر انگیزهای را دنبال نکند با شکست روبهرو میشود.
سهرابی معتقد است که قطعا چنین نمایشگاههایی دارای انگیزه خاصی است و ازآنجاکه سال تحصیلی نو نزدیک است و کمتر از یک ماه دیگر دانش آموزان راهی کلاسهای درس میشوند، در این میان دانش آموزان هستند که یارای پرداخت هزینههای درس خواندن را ندارند که هزینه گردآوریشده برای این کودکان توسط بنیاد کودک میتواند راهگشای تحصیل آنها شود. گالری جَم نیز برای مشارکت در این نیکوکاری دست به چنین کاری زده است.
درخت آرزوها در باغچه جَم کاشته شد
سهرابی که ایدههای گالری داری را باتجربههای استاندارد پیگیری میکند، با اشاره بهقرار گرفتن درختی در گوشهای از نگارخانه که کنجکاوی هر بینندهای را برمیانگیزد، میگوید: این درخت با عنوان «درخت آرزوها» قرار دادهشده تا کودکان و نوجوانان آرزوها و خواستههای خود را روی کاغذ آورده و به این درخت آویزان کنند. شاید به این وسیله بزرگترها با خواندن آرزوهای کودکان بتوانند این خواستهها را برآورده سازند.
او که معتقد است بنیاد کودک در میان موسسههای خیریه مظلوم قرارگرفته است، بیان میکند: این موسسه که باانگیزه تأمین هزینههای کودکان از ابتدا تا انتهای تحصیل را به اشتراک میگذارد همواره از مطرحشدن پرهیزکرده درحالیکه میشود با چنین نمایشگاههایی هزینههای بیشتری برای کودکان بیشتری فراهم کرد. من نیز به سهم خودم برای مجموعه شخصی بخشی از این آثار را خواهم خرید.
او میگوید: برای اینکه همواره دوست داشتهام شیراز بهعنوان پایتخت فرهنگ و هنر، از جایگاه جهانی برخوردار باشد فعالیت خود را محدود به برگزاری نمایشگاههای بومی نکرده و بهواسطه برگزاری نمایشگاه آثار چهرههای مطرح تلاش کردم گامی در این راه بردارم.
سهرابی میافزاید: تاکنون نیز این فرصت فراهمشده که با گالری داران و مجموعهداران مطرح ایران تبادل تجربیات و اثر انجام گیرد تا بدین شکل حرکتهای اقتصادمابانه در میان هنرمندان پایهگذاری شود.
فروش خیرهکننده نمایشگاههای پیشین گالری جَم
ازاینروست که سهرابی اشاره میکند که در نمایشگاه پیشین گالری جَم، ۱۲ اثر مهدی اشجاری با موضوع نقاشی-خط فروش رفت و پسازآن، در پی برپایی نمایشگاه عکسهای موبایلی ۱۱ اثر فروخته شد. درحالیکه پیشتر در گالری جَم در جریان نمایشگاههای استاد رضا کیانیان سه اثر، لاله اسکندری ۲ اثر و در نمایشگاه آثار عکس امین دانشور ۵ اثر فروش خیرهکنندهای داشتند.
نمایشگاه دوازدهروزه نقاشیهای کودکان و نوجوانان به نفع کودکان محصل بنیاد کودک شیراز تا ۱۸ شهریور در نگارخانه جَم برپاست.
خبرنگار: محمدحسین نیکو پور
نظر شما