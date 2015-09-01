عملیات گازرسانی به ۱۷ روستای شهرستان هشترود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله دینی سه شنبه در مراسم آغاز عملیات گازرسانی به ۱۷ روستای بخش نظرکهریزی هشترود در روستای درین سو گفت: تا کنون ۸۴ درصد جمعیت روستایی ساکن در دوهزار روستای بالای ۲۰ خانوار استان از نعمت گاز بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون به یکهزار و ۳۵۸ روستا گازرسانی شده و تا پایان سال ۹۶ نیز همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از این نعمت می شوند، افزود: در هفته دولت امسال با هزینه ای بالغ بر ۳۴۳ میلیارد ریال به ۸۱ روستای استان گاز رسانی شده و شش هزار و ۵۰۰ خانوار استان از نعمت گاز بهره مند شدند و عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۰۵ روستا نیز با هزینه یا بالغ بر ۳۶۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: تمام نقاط شهری استان و بکهزار و ۳۰۰ روستا تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته اند و از نعمت گاز بهره‌مند هستند و کارهای عملیاتی ۱۷ روستا نیز تا یکسال آینده با ۷۰ کیلومتر لوله گذاری به پایان خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به اجرای عملیات گازرسانی هفت روستای شهرستان های هشترود و میانه گفت: این روستاها شامل عجمی، دوده و افشارجیق با ۲۰۰ خانوار در هشترود و خاتون آباد، ناولق، قلعه جوق و قاباخ تپه با ۴۰۰ خانوار در شهرستان میانه قرار دارند که مراسم افتتاح گاز رسانی به این روستاها به صورت نمادین در روستای افشارجیق شهرستان هشترود برگزار شد، افزود: برای گاز رسانی به این روستاها بیش از ۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است .

دینی افزود: ۱۲۴ پروژه گازرسانی در سطح استان با دو هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال در حال اجرا است و تمام روستاهای ۲۰ خانوار یا دارای بیش از ۱۰۰ نفر جمعیت در آذربایجان شرقی تا پایان سال ۹۶ از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: هم اکنون از ۲۰۰ روستای دارای سکنه شهرستان هشترود به ۷۲ روستا گازرسانی شده و ۷۹ روستا نیز تا پایان سال ۹۴ به مرحله طراحی خواهند رفت و علاوه بر این تمامی روستاهای زیر ۲۰ خانوار هم اگر در مسیر گاز رسانی قرار بگیرند، گازرسانی به آنها صورت خواهد گرفت.