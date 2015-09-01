«سكوت» جايزه بزرگ جشنواره «كاب بگ» را دريافت كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره كه فیلمهای زیر ۱۵ دقیقه را به نمایش درمیآید امسال تنها ۱۳ فیلم به بخش مسابقه راه پیدا كردهاند و فیلم كوتاه «سكوت» به كارگردانی مهرداد حسنی و به تهیهكنندگی انجمن سینمای جوانان رفسنجان در رقابت با ۱۳ فیلم موفق به دریافت جایزه بزرگ این جشنواره شد.
فیلم كوتاه «سكوت» داستان یك كودک معلول افغانی را روایت میكند كه كارش خرید كردن برای مردم روستایی است كه در آن زندگی میكند.
عوامل این فیلم كوتاه عبارتند از نویسنده و كارگردان: مهرداد حسنی، تصویربردار: مرتضی نجفی، صدابردار: میثم حسنلو، تدوینگر سجاد پهلوان زاده و بازیگران: محمد گللهای، قدیسه جعفری.
مراسم اهدای جوایز بیست و چهارمین دوره این جشنواره مهرماه سال جاری در تورنتوی كانادا برگزار میشود.
نظر شما