۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

اعلام تکمیل ظرفیت برای کنکور ارشد/ امکان اعتراض تا ۹ مهر

اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ دوشنبه ۶ مهرماه منتشر می شود.

دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه پذیرش دانشجو در برخی از كدرشته محلهای جدید و همچنین تكمیل ظرفیت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ در روز دوشنبه ۶ مهرماه ۹۴ از طریق نشریه پیک سنجش و پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

وی افزود: داوطلبان پس از دریافت كارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در صورتی كه در خصوص مندرجات كارنامه مذكور سوالی داشته و یا در انتخاب رشته‌ خود مرتكب اشتباه شده باشند، می‌توانند حداكثر ۹ مهرماه ۹۴ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام کنند.

زهره بال

