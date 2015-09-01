به گزاش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند صبح سه شنبه در جمع سرمایه‌گذاران بخش گردشگری استان زنجان، افزود: با رایزنی‌ها و جلسات متعدد در پی آن هستیم تا پنجره واحد سرمایه‌گذاری که سال‌هاست از آن سخن می‌گوییم به مرحله عملیاتی برسد و حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری تسهیل شود.

وی با بیان اینکه اغلب مشکلات سرمایه‌گذاران مشابه است، خاطرنشان کرد: دشواری اخذ تسهیلات و تامین زیرساخت‌ها و نیز بروکراسی اداری سه مانع پیشبرد اهداف سرمایه‌گذاران است، که باید رفع شود.

این مقام مسئول با اشاره به معضل اقتصادی گریبانگیر جامعه، تصریح کرد: به نظرم آقای روحانی هنگامی که دولت را تحویل گرفت عمق آوار اقتصادی را نمی‌دانست البته هنوز هم آواربرداری از مشکلات اقتصادی به‌جا مانده از دولت قبل به اتمام نرسیده است.

شیرکوند خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۹۰ تا ۱۰۰ دلار به فروش می‌رفت اما امروز روزانه یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه به قیمت ۴۰ دلار به فروش می‌رسد بنابراین درآمدهای نفتیکاهش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است، افت شدید درآمد نفتی در کنار سایر مشکلات اعم از پرداخت ماهانه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی که میراث اقدامات کارشناسی نشده دولت قبل بود، دولت فعلی را با مشکل مواجه کرده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: دولت فعلی باید تاوان اقدامات غیرواقع‌بینانه و کارشناسی نشده دولت قبل را پس دهد.

وی تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت درآمدی ۷۲ میلیون نفر ایرانی در هیچ‌یک از دستگاه‌ها وجود ندارد.

این استاد اقتصاد با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوق بانکی، ابراز کرد: این به معنی ۳۰۰ هزار تومان تسهیلات پرداخت شده است، که هنوز سررسید نشده است.

به گفته وی بانک‌ها صورت حساب‌هایشان منفی است و اگر قرار بر تخلف باشد، همان معضلی به وجود می‌آید که سال ۹۰ به وجود آمد.

این مقام مسئول گفت: گرچه وظیفه دولت حمایت از سرمایه‌گذار و ایجاد زیرساخت‌هاست و در شرایط استاندارد سرمایه‌گذار باید ۲۰ تا ۳۰ درصد آورده داشته باشد و مابقی از محل تسهیلات بانکی تامین شود اما وضعیت امروز دولت و سیستم بانکی مناسب نیست.

شیرکوند با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذار، یادآور شد: در صدد هستیم برای تسهیل دریافت تسهیلات بانکی پروژه‌های دارای ۶۰ درصد پیشرفت در اولویت بانک‌ها قرار گیرند و نیز پنجره واحدی برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم تا روند امورات بهبود یابد.

وی تاکید کرد: دولت باید دست همه سرمایه‌گذاران را بگیرد، نه یک سرمایه‌گذار را، بنابراین در پی تدوین برنامه‌ ای مشخص و شفاف هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ادامه داد: شهرداری‌ها باید در احداث مراکز خدماتی رفاهی و گردشگری که استفاده عمومی دارند با سرمایه‌گذاران منعطف‌تر برخورد کنند و در اخذ عوارض رویکرد حمایتی داشته باشند.

شیرکوند با اشاره به انجام تفاهم‌هایی با شورا و شهرداری استان‌های تهران و اصفهان درخصوص عدم دریافت عوارض برای احداث هتل، گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که همه استان‌ها رویکردی مشابه این استان‌ها داشته باشند.

وی تصریح کرد: در اقتصاد پساتحریم، ابتدا باید اعتماد و امنیت سرمایه‌گذار داخلی را تامین کنیم تا سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج و سپس سرمایه‌گذار خارجی به فضای سرمایه‌گذاری ایران اعتماد کند.

در این جلسه سرمایه‌گذاران مجتمع‌های خدماتی رفاهی و بخش گردشگری، مشکلات خود را با معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در میان گذاشتند و خواستار تسریع در رفع این مشکلات شدند.