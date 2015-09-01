حریق جنگل های پلدختر مهار شد/ جدال ۱۲ ساعته با آتش

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آتش سوزی ساعت ۱۷ یکشنبه شب در جنگلها و مراتع کوه بادامک منطقه کرکی میانکوه غربی بخش مرکزی شهرستان پلدختر به وقوع پیوست که پس از ۱۲ ساعت صبح سه شنبه مهار شد.

وی افزود: برای مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوه بادامک منطقه میانکوه غربی نیروهای منابع طبیعی و جهاد کشاورزی حضور داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر بیان کرد: نیروهای مردمی و ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان پس از مهار آتش سوزی در منطقه آسیب دیده پلدختر مستقر هستند چرا که احتمال غلتیدن کنده های سوخته و به جای مانده از آتش سوزی و شعله ور شدن به علت وزش باد از ارتفاعات کوه بادامکدمی رود و آتش سوزی دوباره در منطقه به وقوع بپیوندد.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر گفت: با آتش سوزی های متوالی و سریالی بودن آن جنگل و مرتع شهرستان گونه های گیاهی، جانوری و آب و خاک منطقه از بین رفته است.

از بین رفت گونه های گیاهی و جانوارن منطقه

امیررضا محمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کوه بادامک منطقه میانکوه غربی شهرستان پلدختر گونه های گیاهی مانند بن سرخ و زرشک به خاکستر تبدیل شده است و همچنین محل زندگی سنجاب ها این گونه نادر، کبک و تیهو ازبین رفته و محلی برای زندگی آنها وجود ندارد.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر با بیان اینکه علت این آتش سوی ها عامل انسانی است گفت: اختلافات قومی و قبیله ای باید کنار گذاشته شود و در این راستا فرهنگ سازی شود تا عرصه طبیعی و محیط زیست مورد هجمه افراد نا آگاه قرار نگیرد و از این سرمایه ملی بتوانیم به نحو احسن حفاظت و حراست کنیم.

بنابراین گزارش وقوع آتش سوزی های گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی و غیرکارشناسی هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده‌اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود.

مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر دلایل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۹۰ درصد آتش سوزی ها توسط عامل انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

بنابر گزارشهای ارائه شده در این زمینه سه دلیل اختلاف کشاورزان و دامداران، بی‌احتیاطی گردشگران و آتش زدن «پس چر» مزارع از عوامل آتش سوزی‌ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است.

لرستان جزو استانهای اول کشور در زمینه وقوع آتش سوزی جنگلها

در آخرین اظهار نظرها در این زمینه فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع گفته است: آتش سوزی ها در ۴ ماهه ابتدای سال جاری هم از نظر تعداد و هم وسعت نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته سبزعلی، استانهای زاگرسی از جمله فارس، خوزستان، لرستان، کردستان، کهگیلویه و کرمان و همچنین استان گلستان بیشترین آتش سوزی جنگلها را در سال جاری تاکنون داشته اند.

آتش سوزی ها در جنگلهای بلوط قلب زاگرس در حالیست که لرستان به عنوان یکی از استانهای اجرای مانور مقابله با آتش سوزی مراتع و جنگلها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور انتخاب و این مانور در خرم آباد با حضور قائم مقام سازمان محیط زیست برگزار شد.

این در حالیست که شاهد نتایج مثبت این مانور نبودیم تا وسعت آتش سوزی ها در این استان از ۵۸۰ هکتار سال گذشته به ۱۸۰۰ هکتار طی امسال برسد، بلوطستان سوخته ای که نه شاهد بالگرد اطفای حریق بود و نه چشمش به جمال بودجه و تجهیزات اطفای حریق روشن شد و وسعت هزار هکتاری آتش سوزی کوهدشت با شاخ و برگ درختان خاموش شود.

جنگلهای بلوط لرستان هر ساله در کابوس آتش سوزیهای تابستان می سوزند ولی امسال گویا آتش بیشتر از سال گذشته به سر وقت بلوط ها آمده است.

استان لرستان به عنوان بام طبیعت ایران میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.