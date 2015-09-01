  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷

استاندار قزوین:

تشکل های کشاورزی در همه رشته ها در استان قزوین راه اندازی شود

تشکل های کشاورزی در همه رشته ها در استان قزوین راه اندازی شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: برای ساماندهی امور کشاورزان و بررسی چالشها و مشکلات باید تشکل های کشاورزی در همه رشته ها در سال جاری در استان راه اندازی و فعال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه استاندار قزوین صبح سه شنبه در جلسه هفتگی بررسی وضعیت کشاورزی استان که در سالن باغستان با محور محصول گوجه فرنگی برگزار شد، اظهارداشت: در شرایطی که تولیدکننده از وضعیت صنایع تبدیلی خبر ندارد و صنعتگر از کشاورز، به نظر می رسد در مدیریت این بخش خلاء جدی داریم که باید برای آن تدبیر کرد.

استاندار بیان کرد: یکی از مشکلات حوزه کشاورزی نداشتن تشکل های تخصصی در بخش های مختلف است تا بتوان ضمن دوری از تک محوری با کارهای گروهی به نتایج بهتری رسید.

وی اضافه کرد: از رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتظار داریم امسال زمینه راه اندازی تشکل های کشاورزی در همه بخش ها را در استان فراهم کند تا با مدیریت درست بتوانیم به نتایج ارزشمندی برسیم.

قزوین

روزبه یادآورشد: باید تشکل های کشاورزی در استان تقویت شود و مانند کشمش و انگور در استان تشکلهای مردمی راه اندازی شود تا کارها سامان یابد.

کشت گلخانه ای توسعه یابد

استاندار قزوین بیان کرد: لازم است مکانی در جهاد کشاورزی به تشکل ها داده شود تا این نهادها زیر نظر جهاد بتوانند فعالیت کنند که ساختمان فعلی موزه کشاورزی مکان مناسبی است و به نظر می رسد این کار بسیار مهمتر از داشتن موزه است هر چند بخشی از ساختمان فعلی موزه کشاورزی می تواند برای هردو منظور اختصاص یابد.

روزبه اظهار داشت: کشت گلخانه ای باید دردستور کار مسئولان قرار گیرد و امسال مقدمات احداث مجتمع و یا شهرک گلخانه ای در استان فراهم شود.

قزوین

وی گفت: حضور کشاورزان و تولیدکنندگان در نمایشگاههای بین المللی بویژه مواد غذایی روسیه که در این ماه برگزار می شود برای تبادل تجربه و معرفی محصولات استانی ضروری است.

کد مطلب 2900985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها