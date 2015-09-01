۱۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به دانشجویان ارائه شد

به گزاش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به مناسبت هفته دولت عملكرد دو ساله ای از اهم فعالیت های این وزارتخانه در بخش های مختلف، آموزشی، دانشجویی، پژوهش و فناوری، همکاری های علمی و بین المللی و دیگر بخش ها منتشر کرد که اهم فعالیت های صورت گرفته در بخش دانشجویی این وزارت‌خانه به شرح زیر است:

صندق رفاه دانشجویی وزارت علوم

یکی از بخش های زیرمجموعه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان است که از اهم فعالیت های این مجموعه طی دو سال گذشته می توان به، تدوین و ابلاغ دستور العمل ویژه دانشجویان دکتری، پرداخت وام دکتری به تعداد ۸۹۹ نفر به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال، پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد ریال انواع تسهیلات به ۳۱۶۳۹۳ متقاضی، تدوین دستورالعمل خوابگاه های غیردولتی و شیوه نامه های اجرایی و انضباطی مربوط و تهیه طرح تبدیل اعتبار یارانه تغذیه به وام تغذیه دانشجویی اشاره کرد.

امور دانشجویان داخل

موضوع ۱۳۹۲ - ۱۳۹۱ ۱۳۹۴ - ۱۳۹۳ پذیرش دانشجویان غیر ایرانی (بورسیه) ۱۰۸۵ ۱۱۳۳ پذیرش دانشجویان غیر ایرانی (غیر بورسیه) ۱۵۲۷ ۲۹۵۳ تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها وفعالیت‌های ورزش درون دانشگاهی ۳۵۰۹۷۹ ۳۶۵۹۰۸ تعداد اعضای انجمن ها و داوطلبین ورزش دانشجويی ۵۴۷۹ ۵۶۰۰ سرانه فضاهای ورزشی(مترمربع) %۹۶ %۹۸ تعداد دانشجویان تحت پوشش مسابقات و فعالیت های قهرمانی ۸۲۰۰ ۱۵۸۹۲ انتشارات دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی ۲۱۰۹۳۸۰ ۲۰۸۹۱۵۱

براساس این گزارش، تعداد دانشجویان غیرایرانی بورسیه و (غیربورسیه) طی دو سال گذشته با رشد مواجه بوده است بطوریکه تعداد این دانشجویان در بخش بورسیه ها از یک هزار و ۸۵ نفر به یک هزار و ۱۳۳ نفر و در بخش غیربورسیه ها از یک هزار و ۵۲۷ نفر به دو هزارو ۹۵۳ نفر افزایش یافته است.

سایر فعالیت ها

از دیگر فعالیت های بخش دانشجویی وزارت علوم، می توان به طراحی «سامانه جامع خدمات دانشجویی» به منظور پاسخگویی مناسب و الکترونیکی به دانشجویان و تفویض اختیار به شوراهای انضباطی استانی دانشگاه ها در راستای تمرکز زدایی و پیشبرد اهداف نظارتی حوزه ستادی سازمان اشاره کرد.

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهـی

انعقاد تفاهم نامه بین فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی با کمیته ملی المپیک ج. ا. ایران، احراز مقام نایب قهرمانی دانشجویان جهان در رشته کاراته دختران و پسران ،اخذ مجوز حضور تیم ملی دانشجویان دختر در رشته کاراته با پوشش اسلامی که زمینه حضور تیم ملی کاراته بانوان کاراته کار ورزش کشور را در سطح بین المللی، کسب مقام چهارم تیم فوتسال پسران در مسابقات جهانی به میزبانی کشور اسپانیا و کسب مقام نهم در یونیورسیاد جهانی دانشجویی برای اولین بار بین ۱۴۴ کشور شرکت کننده از اهم فعالیت هایی است که در حوزه دانشجویی بخش ورزش های دانشگاهی صورت گرفته است.