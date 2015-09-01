۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق در مهرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یوسفی در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، کالا و جلوگیری از هدر رفت سرمایههای ملی حین کنترل خودروهای عبوری و گشتزنی در محورهای مواصلاتی و نقاط آلوده شهرستان، خودروهای مشکوک را متوقف کرده و مورد بازرسی قرار دادند.
وی افزود: در بازرسیهای دقیق انجام شده از ۲۱ خودروی توقیفی در نقاط مختلف، ۲۰ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و بنزین و مقادیری برنج قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی مهرستان بیان کرد: همچنین با اجرای موفقیتآمیز طرحهای پلیس در راستای ارتقای سطح امنیت اجتماعی در جامعه، دو سارق منازل و یک سارق مسلح مغازه به همراه سلاح مربوطه دستگیر شدند.
