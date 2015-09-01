۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

امام جمعه کهک:

حوزه علمیه امام سجاد(ع) کهک سال آینده ساخته می‌شود

امام جمعه کهک ابراز امیدواری کرد که عملیات ساخت حوزه علمیه امام سجاد(ع) این شهر تا پایان سال آینده به پایان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین میرمومنی صبح سه شنبه در دیدار حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در خصوص ساخت حوزه علمیه امام سجاد(ع) کهک گفت: این حوزه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع در حال احداث است که اگر به اتمام برسد در آینده می‌تواند روحانیون و ائمه جماعت بخش کهک را تامین کند.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۵ به همت خیرین منطقه و مساعدت مسئولان استان ساخت این مدرسه علمیه به اتمام برسد و مردم از برکات معنوی و علمی آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نیز ضمن تشکر از اقدامات فرهنگی امام جمعه کهک گفت: بحمدالله شما در هر کجا بودید منشا کارهای مهمی از جمله ساخت و احداث حوزه علمیه بودید و امیدوارم که در این منطقه هم به همت جنابعالی حوزه علمیه امام سجاد(ع) احداث و راه اندازی شود و مردم بخش از آن منتفع شوند.

حجت‌الاسلام اسکندری ادامه داد: اگر مردم از فواید حوزه علمیه که باعث رشد و توسعه منطقه می‌شود مطلع شوند از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند و این اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی می بایست از طریق روحانیون و ائمه جماعات انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در پایان گفت: ما هر کمکی که بتوانیم در این زمینه انجام خواهیم داد.

