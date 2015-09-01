به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین میرمومنی صبح سه شنبه در دیدار حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در خصوص ساخت حوزه علمیه امام سجاد(ع) کهک گفت: این حوزه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع در حال احداث است که اگر به اتمام برسد در آینده می‌تواند روحانیون و ائمه جماعت بخش کهک را تامین کند.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۵ به همت خیرین منطقه و مساعدت مسئولان استان ساخت این مدرسه علمیه به اتمام برسد و مردم از برکات معنوی و علمی آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نیز ضمن تشکر از اقدامات فرهنگی امام جمعه کهک گفت: بحمدالله شما در هر کجا بودید منشا کارهای مهمی از جمله ساخت و احداث حوزه علمیه بودید و امیدوارم که در این منطقه هم به همت جنابعالی حوزه علمیه امام سجاد(ع) احداث و راه اندازی شود و مردم بخش از آن منتفع شوند.

حجت‌الاسلام اسکندری ادامه داد: اگر مردم از فواید حوزه علمیه که باعث رشد و توسعه منطقه می‌شود مطلع شوند از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند و این اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی می بایست از طریق روحانیون و ائمه جماعات انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در پایان گفت: ما هر کمکی که بتوانیم در این زمینه انجام خواهیم داد.