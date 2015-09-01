به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی احکام جداگانه ای دکتر عبدالله عطایی را به عنوان رئیس دانشگاه نهاوند «ویژه دختران» و دکتر محمد اخباری را به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

در این احکام انتصاب آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف ریاست دانشگاه را برپایه قوانین، سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید .

دکتر عبدالله عطایی و دکتر محمد اخباری تاکنون به عنوان سرپرست مشغول فعالیت بودند که با تایید کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم احکام ریاست آنان را صادر کرد.