ابراز رضايت وزير امور خارجه استراليا از سفر به ايران

الكساندر داونر وزير امور خارجه استراليا كه به ايران سفر كرده بود مذاكرات خودرا با مقامات بلند پايه كشورمان پيرامون مسائل حاد امنيتي منطقه اي و جهاني ونيز روابط جاري دو جانبه ميان استراليا وايران موفقيت اميز خواند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر داونر گفت : در اين سفر من نگرانيهاي عميق استراليا و جامعه جهاني را در مورد اقدامي موثر براي مبارزه جهاني عليه تروريسم و تكثير سلاحهاي كشتار جمعي ابراز كردم كه مقامات ايران نيز بر اين اقدامات وروند اجراي ان تاكيد نمودند

وزير امور خارجه استراليا افزود : در ديدار با آقاي خاتمي رئيس جمهوري ،آقاي رفسنجاني رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دكتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ودكتر خرازي وزير امور خارجه تاكيد كردم كه استراليا به همراه شركاي خود در ائتلاف خواهان ايفاي نقشي سازنده از سوي ايران در روند ايجاد ثبات سياسي در عراق است و ايران با توجه به اينكه با جامعه شيعيان عراق پيوند هاي مستحكمي دارد قويا حمايت خود را از دولتي فراگير ومنتخب در عراق ابراز داشت .

داونر درپايان تاكيد كرد : روابط ايران واستراليا جايگاه مستحكمي در تجارت داشته وبه سطحي توسعه يافته است كه ما مي توانيم به انجام مذاكرات باز وجدي پيرامون بسياري از مسائل پر اهميت از جمله خلع سلاح و...... بپردازيم من مايلم در مراجعت به كانبرا با هيئت پارلماني ايران كه در استراليا هستند ديدار كنم .

لازم به ذكر است كه هيئت دوستي پارلماني ايران واستراليا براي ديدار از مجلس استراليابه اين كشورسفر كرده است .

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