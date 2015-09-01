نفرزاده ۱۲ والیبالیست اعزامی را انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر جهان از ۲۰ شهریورماه امسال به میزبانی مکزیک آغاز می‌شود. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال جوانان ۱۲ بازیکن اعزامی به مسابقات جوانان جهان را به قرار زیر معرفی کرد:

حمید حمودی، امین اسماعیل‌نژاد، محمد علی‌پیران، سلیم چپرلی، سهند اله‌وردیان، محمدرضا عوض‌پور، رحمان تقی‌زاده، اکبر ولایی، محمد دلیری، محمد امین حیدری، جواد کریمی و امیر حسین اسفندیار.

فرهاد نفرزاده به عنوان سرمربی، مسعود آرمات، عباسعلی میرحسینی و آرش کمالوند (مربیان)، طاهر گرافر(بدنساز)، میرابوالفضل معصوم زاده (پزشکیار)، سعید ضیغمی (فیزیوتراب)، حسین خوریانی (آنالیزور) و علیرضا فداکار به عنوان سرپرست، تیم والیبال جوانان را در مسابقات جهانی مکزیک همراهی می‌کنند.

هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان با حضور ۱۶ تیم برتر از قاره‌های مختلف جهان از ۲۰ تا ۳۰ شهریورماه در مکزیک برگزار خواهد شد و تيم واليبال جوانان ايران با تيم‌های برزیل، چین و کوبا در گروه سوم این رقابتها همگروه است.

اعضای تیم کشورمان ساعت ۱۶:۳۰ امروز از طریق فرودگاه امام (ره) راهی مکزیک می‌شوند.