اعلام حمایت رئیس کمیته ملی المپیک از احسان حدادی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه در مواقع سخت و حساس نباید قهرمانان را تنها گذاشت، اظهارداشت: احسان حدادی یکی از بهترین ورزشکاران پرتاب دیسک ایران و جهان است که بارها با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‎های بین‎المللی باعث غرور و افتخار برای کشور عزیزمان شده است. به شخصه بارها با حضور در اردوی تیم ملی دوومیدانی از نزدیک شاهد تلاش‎های خستگی ناپذیر و شبانه روزی این ورزشکار و جدیتش در تمرینات برای نتیجه گیری در رقابت‎های برون مرزی بوده‏ام.



وی ادامه داد: بدون تردید تمام فدراسیون‎های ورزشی، کادر فنی و قهرمانان آن تمام تلاش خود را برای موفقیت در رقابت‎های برون مرزی و کسب سهمیه المپیک بکار می‎بندند اما نکته‎ای مهم در این بحث این است که احسان یک ورزشکار کاملا حرفه‎ای است و بهتر از همه شرایط تمرینی خود را می‎داند.



هاشمی یاد آور شد: ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ناکامی در یک رویداد ورزشی جزیی از ذات ورزش است و بالطبع در چنین مواقعی باید بدون وارد شدن و پرداختن به حواشی سعی در رفع کمبودها و کاستی‎ها کرد تا نمایندگان کشورمان بدون فشار روحی و روانی تنها به رقابت با حریفان قدرتمند خود و کسب نتیجه مطلوب بیندیشند. ما در کنار احسان حدادی و حدادی‎ها خواهیم بود و بنا بر وظیفه ذاتی خود از هیچ تلاشی برای موفقیت مجدد وی که جزو اصلی ترین گزینه‎های مدال آوری در المپیک ریو خواهد فرو گذار نمی‎کنیم.



هاشمی تصریح کرد: ناکامی احتمالی در یکی دو رویداد نباید باعث هجمه روحی روانی بر روی فدراسیون و یا قهرمانان آن رشته شود. اعتقاد دارم جدای از حمایت‎های مادی، قهرمانان عزیز ما نیاز به حمایت‌های معنوی مسئولان و مردم نیز دارند تا با دلگرمی بیشتر در تمرینات و مسابقات ظاهر شوند.