اعلام حمایت رئیس کمیته ملی المپیک از احسان حدادی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه در مواقع سخت و حساس نباید قهرمانان را تنها گذاشت، اظهارداشت: احسان حدادی یکی از بهترین ورزشکاران پرتاب دیسک ایران و جهان است که بارها با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی در عرصههای بینالمللی باعث غرور و افتخار برای کشور عزیزمان شده است. به شخصه بارها با حضور در اردوی تیم ملی دوومیدانی از نزدیک شاهد تلاشهای خستگی ناپذیر و شبانه روزی این ورزشکار و جدیتش در تمرینات برای نتیجه گیری در رقابتهای برون مرزی بودهام.
وی ادامه داد: بدون تردید تمام فدراسیونهای ورزشی، کادر فنی و قهرمانان آن تمام تلاش خود را برای موفقیت در رقابتهای برون مرزی و کسب سهمیه المپیک بکار میبندند اما نکتهای مهم در این بحث این است که احسان یک ورزشکار کاملا حرفهای است و بهتر از همه شرایط تمرینی خود را میداند.
هاشمی یاد آور شد: ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ناکامی در یک رویداد ورزشی جزیی از ذات ورزش است و بالطبع در چنین مواقعی باید بدون وارد شدن و پرداختن به حواشی سعی در رفع کمبودها و کاستیها کرد تا نمایندگان کشورمان بدون فشار روحی و روانی تنها به رقابت با حریفان قدرتمند خود و کسب نتیجه مطلوب بیندیشند. ما در کنار احسان حدادی و حدادیها خواهیم بود و بنا بر وظیفه ذاتی خود از هیچ تلاشی برای موفقیت مجدد وی که جزو اصلی ترین گزینههای مدال آوری در المپیک ریو خواهد فرو گذار نمیکنیم.
هاشمی تصریح کرد: ناکامی احتمالی در یکی دو رویداد نباید باعث هجمه روحی روانی بر روی فدراسیون و یا قهرمانان آن رشته شود. اعتقاد دارم جدای از حمایتهای مادی، قهرمانان عزیز ما نیاز به حمایتهای معنوی مسئولان و مردم نیز دارند تا با دلگرمی بیشتر در تمرینات و مسابقات ظاهر شوند.
نظر شما