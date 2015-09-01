شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیته ملی المپیک تا به امروز طی دو مرحله به فدراسیون ها بودجه تخصیص داده است، اظهار داشت: مرحله اول تخصیص بودجه حدود دو ماه پیش و با مبلغ نه چندان قابل توجه انجام شد. اما در مرحله دوم که چند روز پیش صورت گرفت، بودجه خوبی در اختیار فدراسیون ها قرار دادیم.

وی با بیان اینکه کمیته ملی المپیک در مرحله دوم تخصیص اعتبار به فدراسیون های ورزشی، ۱۴ میلیارد تومان در اختیار آنها قرار داد، یادآور شد: این بودجه با اولویت حضور در بازیهای المپیک و میادین گزینشی این بازیها میان ۳8 فدراسیون با رقم های متفاوت توزیع شد. در این بین ۳ فدراسیون کشتی، تکواندو و وزنه برداری و همچنین کمیته پارالمپیک حداکثر دریافتی را از ما داشتند. ‌ البته به احتمال زیاد والیبال هم در این ردیف قرار داد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در این رابطه ادامه داد: تیراندازی، دومیدانی، بسکتبال، شمشیربازی، قایقرانی، تیروکمان، بوکس، دوچرخه سواری، انجمن های ورزشی، فوتبال، جودو و شنا، ۱۲ فدراسیون دیگری بودند که در این مرحله از تخصیص بودجه، شارژ مالی شدند.

شهنازی با تاکید بر اینکه اینها همه جزو فدراسیون های المپیکی هستند و با لحاظ شدن این اولویت صاحب بودجه به نسبت خوبی شدند، خاطرنشان کرد: در این مرحله از تخصیص بودجه به ۲۱ فدراسیون دیگر نیز اعتبار مالی پرداخت شد. اینها فدراسیون هایی هستند که شاید بعضاً المپیکی هم باشند اما حساسیت روی آنها در این مقطع زمانی کمتر است. البته باید بگویم در مراحل آتی تخصیص بودجه به این دسته از فدراسیون ها بیشتر خواهد شد.

وی در معرفی این ۲۱ فدراسیون به فدراسیون های وشوو، کاراته، کبدی، هندبال، ژیمناستیک، تنیس روی میز، هاکی، بدمینتون، ورزشهای همگانی، شطرنج، اسکواش، اسکی، ورزشهای سه گانه، تنیس، بولینگ و بیلیارد، ورزشهای باستانی، چوگان، سوارکاری، کوه نوردی، اسکیت و گلف، اشاره کرد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که مرحله سوم تخصیص بودجه به فدراسیون ها توسط این کمیته چه زمانی انجام خواهد شد، گفت: پیگیر دریافت یک مرحله جدید بودجه هستیم. به محض دریافت آن، تخصیص به فدراسیون ها را در دستور کار قرار می دهیم اما در مورد زمان آن نمی توانم صحبت دقیق داشته باشم چون زمان پرداخت اعتبار به کمیته بستگی دارد.

شهنازی تاکید کرد: آنچه مسلم است با بودجه به نسبت خوبی که در مرحله دوم به فدراسیون ها اختصاص پیدا کرد، آنها به لحاظ مالی به آرامش نسبی خوبی رسیده اند. با این حال پیگیر هستیم تا بتوانیم هر چه زودتر فدراسیون ها را دوباره شارژ مالی کنیم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد که در رایزنی هایی که برای دریافت بودجه از دولت انجام می دهیم مدام بر کمبود بودجه کمیته تاکید و درخواست خود را برای گرفتن اعتبار بهتر و بیشتر اعلام می کنیم.