بارش باران تا آخر هفته در گیلان ادامه دارد/ احتمال آبگرفتگی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواشناسی گیلان، استقرار توده هوای خنک و بارش‌ زا در سواحل جنوبی، دور جدیدی از بارندگی در گیلان ایجاد کرده که تا آخر هفته ادامه دارد.

بر اساس این پیش بینی باراش باران، تگرگ و وزش باد در بیشتر نقاط استان تا پایان هفته ادامه داشته که احتمال آبگرفتگی در معابر را افزایش می دهد.

طبق اعلام سازمان هواشناسی گیلان، وضعیت فعلی هوای رشت بارانی همراه با رعد و برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته ۳ میلیمتر بارندگی برای شهر رشت گزارش شده که با تداوم بارندگی این میزان افزایش خواهد یافت.

دمای فعلی رشت ۲۲ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵ درصد گزارش شده است.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده کمینه دمای رشت ۲۰ درجه سانتی گراد و بیشینه دما ۲۸ درجه سانتی گراد و وضعیت هوا ابری همراه با بارش باران و گاهی رعد و برق خواهد بود.

رودسر با دمای فعلی ۲۶ درجه سانتی گراد و ماسوله با ۱۶ درجه سانتی گراد گرمترین و خنک ترین شهرهای گیلان گزارش شده اند.