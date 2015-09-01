سقوط مرگبار آشپز درون دیگ آب جوش

روزنامه شهروند نوشت: مرگ دردناک این کارگر جوان کافی بود تا این پرونده با شکایت خانواده او در دادسرای جنایی تهران بررسی شود. با دستور قاضی «مجتبی حسین‌پور» بازپرس شعبه پنجم، این پرونده در مرحله بررسی قرار گرفت.

آشپز ۳۳ ساله وقتی برای پختن برنج در دیگ را برداشت هرگز تصور نمی‌کرد در درون آب جوشان سقوط کند، دو هفته پیش کارگران رستورانی در جنوب غرب تهران مشغول کار روزانه بودند که با فریاد یکی از همکارانشان روبه‌رو شدند. آشپز جوان رستوران درون دیگ آب جوش که روی شعله‌های آتش قرار داشت افتاده بود. همان موقع کارگران دست به نجات پسر جوان زدند و او را از داخل دیگ نجات دادند.

با اعلام این حادثه دردناک به اورژانس بلافاصله نیروهای امدادی آشپز رستوران را که به شدت دچار سوختگی شده بود به بیمارستان یافت‌آباد منتقل کردند. با انتقال این بیمار به بیمارستان بلافاصله پزشکان او را تحت درمان قرار دادند، اما میزان سوختگی وسیع آن‌قدر مرگبار بود که او پس از دو هفته دست و پنجه نرم کردن با سوختگی به کام مرگ فرو رفت.

با اعلام خبر مرگ یکی از بیماران بیمارستان به ماموران کلانتری یافت‌آباد بلافاصله قاضی حسین‌پور بازپرس کشیک دادسرای جنایی در جریان شکایت خانواده این آشپز رستوران در رابطه با علت مرگ فرزندشان قرار گرفت.

پدر او به ماموران کلانتری گفت: «وقتی این حادثه برای پسرم رخ داد، زمین آشپزخانه رستوران لیز بوده و او در حال برداشتن در سنگین دیگ برنج، پایش سر می‌خورد و به داخل آب جوشان سقوط می‌کند. به همین خاطر از کارفرمای او که ایمنی در محل کار را برای کارگران رعایت نکرده است، شکایت داریم.»

با ادعای این خانواده، تحقیقات برای روشن شدن زوایای مبهم پرونده در دادسرای جنایی تهران کلید خورد و به دستور قاضی پرونده، جسد این آشپز جوان برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

ایمنی، حوادث ناشی از کار را کاهش می‌دهد

بیشتر حوادث ناشی از کار علت واحدی ندارند و عوامل مختلف انسانی و فنی مانند جابه‌جا کردن کالا، کار با ماشین‌آلات، سقوط اشیا، افتادن کارگر از ارتفاع، استفاده غیر صحیح از ابزار کار، افتادن به علت لیز خوردن یا برخورد با مانع، سوختگی و تصادف با وسیله نقلیه در محیط کارگاه یا هنگام رفت و برگشت به محل کار در به وجود آمدن حوادث نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

با این حال با توجه به اخباری که حتی هر روز فقط روی سایت‌های خبری قرار می‌گیرد نشان می‌دهد کارگران زیادی در سراسر کشور قربانی حوادث کار می‌شوند که این حوادث نه‌تنها منجر به مصدومیت، از کار افتادگی یا مرگ آنها می‌شود بلکه تاثیرات غیرقابل جبرانی برای خانواده و اطرافیان این قربانیان کار به همراه دارد. این حوادث که گاهی بر اثر بی‌احتیاطی کارگر یا اشتباه کارفرما رخ می‌دهد معمولا به دلیل عدم ایمنی در محل کار یا مجهز نکردن کارگران به وسایل ایمنی از سوی کارفرما است. با این حال، حوادث کار جزو لاینفک محیط کار است، اما رعایت ایمنی محل کار می‌تواند ‌درصدی از این حوادث تلخ و دردناک را کاهش دهد.