محمدرضا بسامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه های دولت برای کاهش بی سوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در حال اجرا است.

وی در نظر گرفتن تشویق و اعمال محدودیت را از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای کاهش آمار بی سوادی در این گروه سنی عنوان کرد و افزود: بر این اساس ۱۳۰ هزار تومان برای فردی که باسواد شود و همچنین ۶۵۰ هزار تومان برای افرادی که به بی سوادان آموزش دهند در نظر گرفته شده است.

بسامی همچنین از اعمال محدودیت هایی برای بی سوادان به منظور گرایش آنها به سمت سوادآموزی خبر داد و گفت: گواهینامه رانندگی از جمله این محدودیت ها بوده که از سال ۹۵ افراد بی سواد قادر به اخذ گواهینامه رانندگی نبوده و همچنین افراد بی سوادی که دارای گواهینامه بوده نمی توانند آن را تمدید کنند.

معاون سوادآموزی اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین اصناف دارای مجوز نیز برای تمدید مجوز خود باید مدرک سوادآموزی داشته باشند.

بسامی تصریح کرد:خدمات بهزیستی و کمیته امداد نیز به شرطی ادامه پیدا خواهد کرد که فرد سرپرست خانوار از داشتن سواد برخوردار باشد.

وی از شناسایی حدود ۸۰ هزار بی سواد ۱۰ تا ۴۹ سال در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: در مجموع حدود ۳۰۰ هزار نفر بی سواد در استان وجود دارد.

بسامی با بیان اینکه هر شخص بی سوادی برای ثبت نام می تواند به مراکز آموزش و پرورش مراجعه کند، گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت نام بی سوادان در استان ۱۳۰ درصد رشد داشته است.