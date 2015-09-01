هوای سیستان از شرایط سالم خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۸ روز وزش باد شدید و توفان شن یک هفته زندگی مردم را مختلف کرده بود، از آلودگی هوای ۳۳ برابر حد مجاز در شهرستان هیرمند گرفته تا رهسپاری حدود ۲۰۰ نفر به سوی مراکز درمانی و بیمارستانی در پی بیماری های ریوی و چشمی از جمله تبعات این توفان بود.

هوای سیستان از شرایط سالم خاج شد/سرعت باد ۶۰ کیلومتر در ساعت

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: از صبح امروز مجددا توفان در کمتر از ۲۴ ساعت باز اوج گرفت و اکنون با سرعت ۶۰ کیلومتر در منطقه در حال وزیدن است.

علی ملاشاهی افزود: پیش بینی می شود طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد اوج توفان و افزایش آلایندگی ها و میزان غلظت گرد و غبار در منطقه باشیم.

وی یاد آور شد: همان طور که این اداره هفته گذشته هشدار داده بود، وزش باد شدید و گرد و غبار از هشت روز پیش در این خطه شروع و تا اواخر این هفته ادامه دارد.

ملاشاهی به دیگر نقاط استان اشاره کرد و گفت: اکنون در نوار شرقی استان شاهد غبار محلی و در ارتفاعات جنوبی شاهد رشد ابر هستیم.

۹ هزار ماسک بین مردم توفان زده سیستان توزیع شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان در این باره به مهر گفت: طی چند روز اخیر بیش از ۹ هزار ماسک در منطقه سیستان به ویژه دو شهرستان نیمروز و هیرمند توزیع شد.

رسول راشکی بیان کرد: با توجه به بروز توفان شدید همراه با گرد و خاک در شهرستان های هیرمند و نیمروز چهار تیم عملیاتی هلال احمر توزیع ماسک را در بین مردم توفان زده ۳۳ روستای این شهرستان ها انجام دادند.

وی گفت: همچنین در این مدت علاوه بر ماسک، هزار و ۲۸۶ سبدغذایی نیز در میان توفان زدگان این دو شهرستان توزیع شد.

مراکز امدادی همچنان آماده باش هستند

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی زابل نشان دهنده این است که مراکز امدادی خطه سیستان همچنان آماده باش هستند و به گفته بسیاری از شهروندان سیستانی در این خطه وقتی باید تعجب کرد که این مراکز از حالت آماده باش خارج شوند!