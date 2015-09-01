به گزارش خبرگزاری مهر سرتیپ پاسدار، حسین ساجدی نیا، گفت: در پی گزارش های مردمی و بررسی های کارشناسانه مجموعه پلیس و اداره اماکن پایتخت، از فروشگاه ها و دستفروشی های سطح شهر تهران، مشخص شد که طی ۲ هفته گذشته تعدادی از فروشگاه ها و دستفروشان اقدام به عرضه البسه با نقوش پرچم آمریکا، انگلیس و علائم شیطان پرستی کرده اند.

رییس پلیس پایتخت درادامه افزود: به همین منظور به صورت نامحسوس محل های فروش و عرضه این نوع پوشاک تحت نظارت قرار گرفت و با اطلاعات به دست آمده از این محل ها، ماموران دریافتند که چند عامل اصلی به صورت متمرکز البسه مذکور را در اختیار این فروشندگان قرار می دهند.

سردار ساجدی نیا، گفت: پس از شناسایی محل های عرضه این نوع پوشاک، مراتب در اختیار مقام قضایی قرار گرفت که متعاقبا با هماهنگی صورت گرفته صبح امروز پلیس اقدام به جمع آوری این گونه البسه نمود و عاملان اصلی توزیع آن را نیز دستگیر کرد.

وی افزود: طی رصدی که از سوی پلیس صورت گرفته است مشخص شد، شهروندان تهرانی نه تنها تمایلی به خرید اینگونه البسه ندارند، بلکه در تقبیح آن، با ارایه گزارش های مکتوب و تلفنی، محل های عرضه و توزیع آن را به پلیس معرفی کردند.

ساجدی نیا ادامه داد : با متصدیان مغازه یا فروشگاه هایی که اقدام به توزیع این گونه البسه کنند و یا آن را در معرض دید عمومی قرار دهند برابر قانون نظام صنفی برخورد و نسبت به پلمب اینگونه واحدها آنها اقدام خواهد شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در پایان ضمن تشکر از همکاری مستمر شهروندان،از مردم خواست تا ضمن تماس با تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و یا ارایه گزارش های مکتوب، اطلاعات خود را در اختیار پلیس قرار دهند تا ماموران بتوانند در اسرع وقت ضمن رسیدگی به موضوع، اقدام قانونی متناسب با آن را انجام دهند.