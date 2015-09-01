به گزارش خبرگزاری مهر، آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌ های طبیعی جو بر اثر مواد شیمیایی، غبار یا عوامل زیست‌ شناختی است. سالانه چندین میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌ دهند که سهم به سزایی از این آمار به کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد.



در بعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌ دهند، بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ و میر به طور خاص مربوط به بیماری هایی مانند آسم، برونشیت، تنگی نفس، حملات قلبی و آلرژی‌ های مختلف تنفسی است. آلودگی هوا می‌ تواند آثار زیانبار دراز مدت و کوتاه مدتی بر سلامت انسان ها داشته باشد. تاثیر آلودگی هوا بر اشخاص مختلف متغییر است.

محققان کنگره انجمن قلب و عروق اروپا معتقدند، وضعیت بیماران پس از حمله یا ناراحتی های قلبی با وضعیت روزانه آب و هوا و همینطور تماس با آلاینده ها در ارتباط است. محققان معتقدند، آلاینده های هوا به هموگلوبین خون متصل می شوند.

مطالعات محققان هلندی دانشگاه Silesian نشان می دهد، وضعیت و موقعیت های زیست محیطی و روزانه اشخاص نه تنها در ابتلا به حملات قلبی موثر است بلکه می تواند تاثیر به سزایی بر درمان های آینده شخص نیز داشته باشد. این مطالعه بر دو هزار و سیصد بیماری انجام گرفت که در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ میلادی دچار حملات قلبی شده بودند.



برای مثال، بیمارانی که خطر ابتلا به حملات یا سکته های قلبی در آنها زیاد است، در روزهای گرم و خشک که آلاینده های هوا افزایش پیدا کرده و سطوح بالایی از منواکسیدکربن در هوا وجود دارد، بیش از سایرین بستری می شوند. از دلایل این پدیده می توان به اتصال برگشت ناپذیر مونوکسید کربن به هموگلوبین خون اشاره کرد که حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد. وقوع چنین فرآیندی در بیماران بسیار خطرناک بوده و می تواند حاد شدن شرایط بیمار را به دنبال داشته باشد.



نتایج این مطالعه نشان می دهد، ارگان های بدن چنین افرادی نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار حساس بوده و شرایط مختلف آب و هوایی می تواند سلامت آنها را تهدید کند. انسان ها نه تنها بر محیط زیست تاثیر می گذارند، بلکه محیط زیست نیز بر آنها تاثیر می گذارد. از سوی دیگر، محققان معتقدند، درمان های پس از بروز حملات قلبی در روزهای سرد، معتدل یا بادی که غلظت آلاینده های هوا کمتر است با موفقیت و بازخورد بیشتری همراه است.