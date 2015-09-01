۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

انتصاب فرماندهان انتظامی ۵ استان کشور

فرماندهان جدید انتظامی استان‌های گیلان، قزوین، کرمان، سمنان و شرق استان تهران با حکم فرمانده نیروی انتظامی منصوب شدند.

به گزارش  خبرگزاری مهر، فرماندهان جدید انتظامی استان‌های گیلان، قزوین، کرمان‌، سمنان و شرق استان تهران معرفی شدند.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام این خبر گفت : با حکم سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، ۵ فرمانده جدید منصوب شدند.سردار میرحیدری به سمت فرمانده انتظامی استان گیلان، سردار محمودی به سمت فرماندهی قزوین و سرهنگ بنی‌اسدی به سمت فرماندهی انتظامی استان کرمان انتخاب شدند .

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: سرهنگ قاسمی و سرهنگ ناظری نیز به ترتیب به عنوان فرمانده انتظامی استان سمنان و فرمانده انتظامی شرق استان تهران معرفی شدند.

