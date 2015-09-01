مسعود امینی تیرانی دبیر هماهنگی ششمین جشن فیلم کوتاه سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این جشن در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور ماه در محل ایوان شمس گفت: پنجمین نشان ویژه انجمن فیلم کوتاه ایران به بهرام بیضایی، فیلمساز ارزنده کشورمان تقدیم می‌شود.

وی افزود: این افتخاری برای انجمن فیلم کوتاه است که بهرام بیضایی نشان «ایسفا» را به یادگار از این انجمن قبول کند. بیضایی، هنرمند بزرگی است که همواره سمبل ایستادگی و پایمردی بر سر دانایی است، مفهومی که انگار مدت‌ها است در سینمای ایران به فراموشی سپرده شده است. شاید مهمترین دلیلی که ما را تشویق به انتخاب بیضایی برای اهدای این نشان کرد، ایمان او به خواسته‌اش در سینما بود.

امینی تیرانی با اشاره به آثار بیضایی توضیح داد: فیلم‌های او تنوع بزرگی از تصاویر اعجاب‌آوری است که این روزها کمتر دیده می‌شود. بی‌شک فیلمسازان فیلم کوتاه و مستقل ایران احساس نزدیکی بیشتری با سینمای بهرام بیضایی دارند.

وی تصریح کرد: در مراسم پایانی ششمین جشن فیلم کوتاه از سلسله برنامه‌های هفدهمین جشن بزرگ سینمای ایران، چند نفر از همکاران قدیمی این کارگردان سینمای ایران حضور دارند و جدیدترین گفتگوی بهرام بیضایی که به مناسبت اهدای نشان «ایسفا» گرفته شده، به نمایش درخواهد آمد.

این فیلمساز کوتاه اضافه کرد: تا امروز فیلمسازانی چون عباس کیارستمی، رخشان بنی‌اعتماد، ناصر تقوایی و کیانوش عیاری نشان «ایسفا» را از انجمن فیلم کوتاه دریافت کرده‌اند.

دبیر هماهنگی ششمین جشن فیلم کوتاه ایران با اشاره به چگونگی اهدای نشان به بهرام بیضایی عنوان کرد: این نشان روز گذشته توسط محمدرضا درویشی به دست بهرام بیضایی رسیده است.

امینی تیرانی با اشاره به برگزاری جشن فیلم کوتاه اظهار کرد: شهاب رضویان اجرای مراسم جشن فیلم کوتاه را بر عهده دارد و طی این مراسم تندیس‌ها و دیپلم افتخار به برگزیدگان اهدا می‌شود.