به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه «دستاوردهای مراکز تابعه شبکه ملی فرهنگ» برگزار شد. این نمایشگاه به منظور آشنایی هرچه بیشتر مدیران و کارکنان وزارت متبوع و کلیه ذینفعان با اهداف و رسالت‌های شبکه ملی فرهنگ و همچنین معرفی فعالیت‌های مجتمع ها و خانه‌های فرهنگی دیجیتال سراسر کشور برگزار شدد.

در این نمایشگاه که از چهارم تا نهم شهریورماه برگزار شد، تولیدات مراکز شبکه ملی فرهنگ در زمینه بازی‌های رایانه‌ای، نرم افزارهای فرهنگی و آموزشی و تخصصی و انیمیشن و ... معرفی شدند.

نمایشگاه دستاوردهای مراکز تابعه شبکه ملی فرهنگ که از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، نهم شهریورماه با بازدید علی جنتی به کار خود پایان داد. وی در بازدید از بخش شبکه ملی فرهنگ با اشاره به برخی نقایص بازی‌های رایانه‌ای در داخل کشور بر بومی سازی و توجه بر سبک ایرانی – اسلامی در ساخت این آثار تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین در بخش دیگری از این بازدید با اشاره به جاذبه‎های سخنان و فرمایشات حضرت علی (ع) در زمینه های مختلف بر توجه تولید کنندگان نرم‌افزارهای دینی و مذهبی به این سخنان تاکید کرد.

«شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران» مجموعه‌­ای است سازمان یافته از: «سامانه­‌های برخط»، «مراکز فرهنگی دیجیتال» و « اقدامات حمایتی، آموزشی و اطلاع رسانی» که با هدف استفاده بهینه از فن آوری­‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام، تحت راهبری و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و اجرا شده و متناسب با فن آوری­‌های روز توسعه و ارتقا می­‌یابد.

«شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران» بستری مبتنی بر آخرین فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی و پاک و پالوده از ناهنجاری‌‍‌ها برای دسترسی به آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ای و اطلاعات، محتوا و خدمات عرضه شده در شبکه گسترده جهانی، پدیدآوردن و انتشار محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی و دسترسی عمومی به اطلاعات بخش فرهنگ ایران اسلامی، به سهولت در اختیار آحاد افراد جامعه در سراسر کشور قرارمی ده

ارتقای فرهنگ عمومی کاربری رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال با رویکرد ترویج استفاده سالم و مفید و پرهیز از رفتارها و محتوای ناهنجار در فضای دیجیتال، افزایش آگاهی، مهارت، اقبال و مشارکت عمومی در زمینه امور فرهنگی، هنری و رسانه ای به ویژه پدیدآوردن، انتشار و بهره گیری از رسانه ها، آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال، کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای،تسهیل دسترسی عمومی به آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال،کاهش شکاف برخورداری مناطق مختلف کشور از امکانات فرهنگی، هنری و رسانه ای، فراهم آوردن بستر حضور فعال و اثر گذار ایران اسلامی در شبکه گسترده جهانی و بازار بین­المللی آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌­ای و... از اهداف شبکه ملی فرهنگ است.