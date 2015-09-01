اولین کتابخانه عمومی شهر زاویه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) شهر زاویه در شهرستان زرندیه عصر دوشنبه افتتاح شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در آئین افتتاح این کتابخانه گفت: باید برای رفع معضلات اجتماعی، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، تغییر سبک زندگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم مدنظر قرار داد.

شهلا میرگلوبیات افزود: مردم شریف شهرستان زرندیه سال‌ها منتظر احداث کتابخانه عمومی در شهر زاویه بودند که به یاری خداوند و تلاش مسئولین امروز شاهد افتتاح کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) هستیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین عملیات احداث کتابخانه اصلی شهر زاویه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع از سال گذشته آغاز شده که به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه تصریح کرد: به منظور تسریع در پیشرفت پروژه مبلغ یک میلیارد ریال از ماده ۱۸۰ کمک خواهیم کرد تا کتابخانه اصلی شهر زاویه در دهه فجر امسال به بهره‌برداری کامل برسد.

در ادامه محمد کردی، فرماندار زرندیه گفت: هدف اصلی احداث کتابخانه‌های عمومی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای آگاهی عمومی افراد جامعه است و اکنون که شهر زاویه نیز دارای کتابخانه عمومی شده است از مردم و مسئولین می‌خواهیم عضو کتابخانه شوند و از خدمات فرهنگی آن استفاده کنند..

فرماندار زرندیه یکی از محورهای اصلی سیاست دولت را فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت مردم در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت فرهیختگان شهر زاویه در راستای توسعه کتابخوانی استفاده کرد و فرمانداری نیز کمک خواهد کرد کتابخانه اصلی شهر زاویه به زودی افتتاح شده و به بهره‌برداری کامل برسد.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی نیز در این مراسم اظهار کرد: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان زرندیه نیاز است فضاهای زیربنایی گسترش یافته و کارهای فرهنگی به بهترین شکل صورت پذیرد.

امین کمالوندی افزود: کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) شهر زاویه با چهار هزار نسخه کتاب و ۱۲۰ مترمربع زیربنا در طبقه فوقانی ساختمان مدیریت بحران شهرداری افتتاح شد و به نام امام حسن مجتبی(ع) مزین است و به زودی به صورت کامل تجهیز خواهد شد.

گفتنی است پس از مراسم افتتاحیه، از پروژه کتابخانه اصلی شهر زاویه بازدید به عمل آمد و مسئولین شهرستان زرندیه اعلام آمادگی کردند که این کتابخانه به زودی افتتاح شده و آماده خدمت‌رسانی فرهنگی به مردم شهر زاویه شود.