به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه‌ همایش ملی انیمیشن ایران که صبح چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن همایش‌های هتل پارمیس کیش برگزار می‌شود از استاد علی اکبر صادقی تجلیل به عمل خواهد آمد.

علی‌اکبر صادقی متولد ۱۳۱۶ تهران است. وی در دوران دبیرستان زیر نظر آواک هایراپتیان نقاشی آبرنگ را آموخت و در سال ۱۳۳۷ در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل خود را ادامه داد. او سال‌ها در زمینه‌های مختلف نقاشی همچون ساخت فیلم‌ انیمیشن، آفیشن فیلم، تصویرسازی، جلد کتاب، گرافیک تبلیغاتی و ... کار کرد.

صادقی فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۵۰ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ساخت نقاشی متحرک «هفت شهر» آغاز کرد و در ادامه با تکیه بر شیوه‌ خاص نقاشی خود آثاری چون «گلباران» (‌۱۳۵۱)، «من آنم که» (‌‌۱۳۵۱)، «ملک خورشيد» (‌۱۳۵۲)، «رخ» (‌۱۳۵۳)، «زال و سيمرغ» (‌۱۳۵۶) را کارگردانی کرد که این آثار در جشنواره‌های جهانی مورد استقبال قرار گرفته و ۱۵ جایزه را از آن وی کرد.

صادقی در سال ۱۳۵۶ فیلمسازی را کنار گذاشت و به نقاشی به سبک سورئالیسم روی آورد و در سال ۱۳۶۷ پس از سال‌ها دور بودن از نقاشی آبرنگ، آن را از سر گرفت.

جایزه اول تصویرگران کتاب آسیا در سال ۱۹۷۸ برای کتاب «عبادتی چون تفکر نیست»، جایزه اول جشنواره لایپزیک در سال ۱۹۸۰ به عنوان زیباترین کتاب پیروزی و جایزه اول گرافیک برای بهترین تصویر‌گری کتاب سال تهران در سال ۱۳۶۸نیز از جمله جوایزی است که صادقی دریافت کرده است ضمن اینکه نمایشگاه‌های متعددی از آثار این هنرمند در داخل و خارج از کشور برپا شده است.

علی‌اکبر صادقی ریاست افتخاری دومین همایش ملی انیمیشن ایران را برعهده دارد. این همایش به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طی روزهای دهم تا سیزدهم شهریورماه ۱۳۹۴ در جزیره‌ کیش برگزار خواهد شد.