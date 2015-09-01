گزارش جهانگیری از وضعیت ذخایر آبی/ در سال مالی سخت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم بهرهبرداری از تمامی واحدهای نیروگاه سیاهبیشه به عنوان نخستین نیروگاه تلمبه ذخیرهای کشور با بیان اینکه صنعت آب و برق کشور شرایط ویژه ای دارد، گفت: در بخش آب با چالشهای جدی روبرو هستیم و باید در این حوزه مدیریت صحیح و دقیقی صورت پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی آب و گزارش محیط زیست از تغییر اقلیم، افزود: اتفاقاتی در بخش آب می افتد و کشور دچار چالش خواهد شد و در بخشی از مناطق در سال آینده کمبود آب خواهیم داشت که باید برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: در بخش آب وزارت نیرو طرحهای خوبی تهیه کرده و باید مردم کمک کنند در جاهایی که با محدودیت مواجه هستیم، دچار بحران نشویم. هم اکنون بیش از ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می شود که باید در الگوی کشت تغییر ایجاد شود.
جهانگیری تصریح کرد: وقتی استان مازندران با محدودیت منابع آب مواجه باشد، دیگر در استانهای کویری اوضاع چگونه است؟ بنابراین در بخش کشاورزی باید به کشت گلخانه ای و تولید بیشتر با مصرف آب کمتر رو بیاوریم و در مصارف آب شرب و صنعت حتما صرفهجویی شود.
معاون اول رئیس جمهور به لزوم انجام آمایش سرزمین با توجه به محدودیت منابع آب اشاره کرد و بیان داشت: باید صنایع به کنار دریا برود و هماکنون در ساحل دریای عمان و خلیج فارس فرصتهای مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد اما در این بخشها، مناطق محروم داریم، بنابراین دولت مصمم است که در سواحل دریای عمان و خلیج فارس سرمایه گذاری های مناسبی صورت گیرد.
وی درباره بخش برق اظهارداشت: ماهیانه ۲۲۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص می یابد که اگر می توانستیم این مبالغ را در توسعه آب و برق سرمایهگذاری کنیم، قطعا اتفاقات بهتری می افتاد و علاوه بر این، وزارت نیرو نیز می توانست بدهی پیمانکاران را بدهد.
جهانگیری با بیان اینکه خوشبختانه تابستان امسال بدون خاموشی پشت سر گذاشته شد، به تحریمهای ظالمانه غرب اشاره کرد و گفت: با تدابیر مقام معظم رهبری و مدیریت شجاعانه رئیس جمهور و همچنین تیم مذاکرهکننده هستهای با دنیا به توافق خوبی رسیدیم و منتظریم در آینده ای نزدیک این توافقات اجرایی شود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکسری اقدامات از سوی ما و برخی نیز باید از سوی غربیها انجام شود ولی امیدواریم به زودی بخش وسیعی از تحریمها برداشته شود.
وی به فرصتها و تهدیدهای دوران پساتحریم اشاره و تصریح کرد: نباید بازار ایران به بازاری برای مصرف کالاهای غربی تبدیل شود و باید از این بازار حفاظت کنیم، ضمن اینکه اگر دقت نکنیم ممکن است در دوران پساتحریم برخی از دستاوردهای گذشته از بین برود.
