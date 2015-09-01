۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

تعیین برگزار کنندگان منطقه‌ای مسابقات مناظره دانشجویی

برگزار کنندگان مرحله منطقه ای چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقسیم بندی مرحله منطقه ای تیم های دانشجویی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران توسط دبیرخانه این مسابقات انجام شد.

دبیرخانه چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با توجه به امتیازات کسب شده توسط واحدها در مرحله استانی و همچنین تمایل واحدها به برگزاری مرحله منطقه ای، چهار واحدِ آذربایجان شرقی، مرکزی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران و خراسان رضوی را به عنوان میزبان های مرحله منطقه ای این دوره از مسابقات تعیین کرد.

بر اساس این تقسیم بندی، تیم های برگزیده مرحله دانشگاهی استان تهران، در دانشگاه تهران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. سازمان دانشجویان واحد خراسان رضوی میزبان تیم های برگزیده از استان های خراسان رضوی، یزد، فارس، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی خواهد بود.

تیم های برتر مرحله استانی زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در تبریز مرحله منطقه ای مسابقات مناظره را برگزار خواهند کرد و جهاد دانشگاهی واحد مرکزی نیز میزبان تیم های برتر از استان های مرکزی، همدان، لرستان، ایلام، اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان خواهد بود.

بنابراین گزارش، مرحله منطقه ای چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران در مهر ماه سال جاری در ۴ واحد منتخب برگزار خواهد شد. تیم های برگزیده مرحله منطقه ای نیز به مسابقات کشوری که در آذر ماه برگزار می شود راه خواهند یافت.

زهرا سیفی

