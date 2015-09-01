علی شهبازی در آستانه برگزاری جشنواره استانی تئاتر در البرز در خصوص این تحول بزرگ هنری استان به خبرنگار مهر گفت:خوشبختانه امسال جشنواره تاتر در استان البرز برگزار می شود در این راستا برخی از گروهای نمایشی ۳ اجرای عموم خود را طبق اییین نامه ی انجمن هنر های نمایشی کشور اجرا کرده اند.

رییس انجمن سینما گران البرز در خصوص کیفیت کارها و سطح گروهای نمایشی افزود: میانگین سنی گروه های شرکت کننده بالای ۲۰ تا۳۰ است و این روند رو به رشد و جوان گرایی نویدبخش است چرا که بسیاری از بازیگران فارغ التحصیلان این رشته هستند و امید داریم که جشنواره ای با کیفیت برگزار شود.

این کارگردان تئاتر بیان کرد: داوران جشنواره کارهای متفاوتی را در بخش ها ی مختلف ژانری دفاع مقدس، انتقادی و سیاسی داوری کردند امیدواریم بتوانیم با ارائه کارهای قوی جامعه را نقد کنیم و بر تماشاچی و بسترهای زیرین جامعه تاثیرگذار باشیم.

بخش خصوصی به فریاد هنر برسد

عضو هیئت اجرایی انجمن هنرهای نمایشی استان درباره سالن اصلی تاتر شهر نیز گفت: متاسفانه روند کُند عمرانی سالن تئاتر شهر اتفاقی ناخوشایند است اما باید ماند و سنگر را خالی نکرد، باید گروهای نمایشی همت کنند، از بخش خصوصی کمک بگیرند.

شهبازی ادامه داد: مسئولان مربوطه و متولیان امر این جسارت را داشته اند که دل را به دریا بزنند و سالن تئاتر شهر کرج را تجهیز کنند اگر تا ایام برگزاری جشنواره آماده نشود می توانیم امیدوار باشیم زین پس سالنی مناسب و مطلوب خواهیم داشت.

به گفته عضو هییت اجرایی انجمن هنرهای نمایشی استان البرز باید تلاش ها معطوف به این موضوع باشد که مردم را به سمت سالن های نمایش بکشانند چرا که هنرمندان هم احتیاج به امرار معاش دارند و هم بستری برای آنکه فعالیت های خود را نشان دهند.

رییس انجمن سینما گران البرز در خصوص عدم وجود گیشه های مشخص برای فروش بلیط تئاتر گفت: مخاطب باید بر اساس علاقه اش حق انتخاب داشته باشد. در مورد مخاطب عام این ضعف سال هاست که وجود دارد.

ارتقای هنر تئاتر در کرج نیازمند اتاق فکر است

شهبازی به شرایط هنرمندان و مخاطبان هنر تئاتر در پایتخت اشاره کرد و گفت: در تهران مخاطب با رصد جدول کارهای ارائه شده حق انتخاب دلرد اما در کرج هیچ برنامه ریزی مناسبی برای تاتر وجود ندارد.

این کارگردان تئاتر البرزی افزود: انجمن هنرهای نمایشی متاسفانه کم کار و به نوعی وجود ندارد تا اتاق فکری تشکیل و یک برنامه منظم برای ارتقای هنر تئاتر استان البرز تهیه و اجرا شود.

شهبازی در پایان گفت: تئاتر توسط مسئولان شهری جدی گرفته نشده است و کم لطفی ها نسبت به تئاتر ادامه دارد اگر تئاتر و هنر نیز تبدیل به دغدغه ای برای مسئولان شود می توان امیدوار بود که اتفاقات خوبی رقم بخورد.