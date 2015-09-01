طرح خرید برق از مردم آغاز شد/ اعلام جزئیات تولید برق در منازل

هوشنگ فلاحتیان در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین برنامههای در دست اجرای توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک برق خانگی و منازل، گفت: یکی از سیاستهای کلان صنعت برق کاهش وابستگی به برق نیروگاههای حرارتی و توسعه سهم انرژیهای تجدید پذیر و پاک در سبد برق و انرژی کشور است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه هم اکنون بیش از ۹۵ درصد برق کشور با استفاده از فعالیت نیروگاههای حرارتی و مصرف سوخت های فسیلی همچون گاز طبیعی، گازوئیل و نفت کوره تامین میشود، تصریح کرد: بر این اساس به دنبال افزایش سهم تولید برق نیروگاههای برق آبی، بادی، خورشیدی و زمین گرمایی در سبد انرژی کشور هستیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون یک طرح ویژه به منظور حمایت از طرحهای تولید برق خورشیدی به ویژه توسط مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است، اظهار داشت: بر این اساس نصب و راه اندازی نیروگاههای مقیاس کوچک خورشیدی به ویژه بر روی پشت بام منازل و ساختمانهای اداری و تجاری در اولویت کاری صنعت برق قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو آمادگی دارد تا ۵۰ درصد سرمایهگذاری نصب و راهاندازی سلولهای خورشیدی در ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری را به مشترکان پرداخت کند، بیان کرد: این کمک به صورت بلاعوض به مشترکان پرداخت خواهد شد و حتی مازاد برق تولیدی هم از مشترکان به صورت تضمینی خریداری می شود.
فلاحتیان با یادآوری اینکه ۵۰ درصد از هزینه نصب و راه اندازی سلولهای خورشیدی در منازل توسط وزارت نیرو به مشترکان پرداخت میشود، تبیین کرد: علاوه بر هر کیلووات ساعت برق تولیدی توسط این واحدهای مقیاس کوچک نیروگاهی به قیمت ۹۷۰ تومان از مشترکان خریداری می شود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه برق تحویلی از سوی دولت به مردم حداکثر حدود ۶۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت است که ۱۰ تومان آن نیز بهصورت یارانه به مردم عودت میشود، تاکید کرد: مردم برای هر کیلووات ساعت برق خریداری از دولت ۵۰ تومان پرداخت میکنند ولی برق تولیدی نیروگاه خورشیدی خود را به ازای هر کیلو وات ساعت ۹۷۰ تومان به مدت ۲۰ سال به دولت خواهند فروخت.
این مقام مسئول مهمترین مزیت نصب و راه اندازی نیروگاههای مقیاس کوچک خورشیدی در منازل را ملاحظات زیست محیطی عنوان کرد و افزود: با توسعه این نوع واحدهای نیروگاهی مقیاس کوچک، علاوه بر کاهش وابستگی به برق نیروگاههای حرارتی به میزان قابل توجهی در مصرف گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی صرفهجویی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده با توجه به وضعیت آب و هوایی و تابش خورشید در کشور، در طول یکسال میتوان از حدود یکهزار و ۸۰۰ کیلو وات ساعت انرژی خورشیدی برای یک ساختمان مسکونی استفاده کرد، گفت: متوسط مصرف ماهانه خانههای مسکونی حدود ۲۰۰ کیلووات است که این رقم در طول سال به دو هزار و ۴۰۰ کیلووات ساعت میرسد.
فلاحتیان در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تمامی ادارات و شرکتهای توزیع برق در کل کشور آماده پاسخگویی به مردم درباره تشریح جزئیات نصب و راه اندازی نیروگاههای مقیاس کوچک خورشیدی در منازل هستند، خاطرنشان کرد: امکان اتصال برق این سلولهای خورشیدی به شبکه برق کشور هم وجود دارد.
