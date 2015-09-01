به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در مجمع عمومی مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور، گفت: دبیرخانه‌ها قلب سازمان‌ها هستند و ورودی و خروجی‌های سازمان از دبیرخانه نشأت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه‌ها درواقع رکن اصلی بروکراسی هستند، افزود: اگر دبیرخانه‌ها نباشند، بروکراسی نیز نیست و بنابراین سوابق اداری از بین می‌رود. نقش دبیرخانه‌ها کلیدی است و سازمان‌ها باید تلاش کنند قلبشان سالم بتپد.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: در سال‌های اخیر ورود فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات کمک کرده‌اند تا روال دبیرخانه‌ها روان و با سلامت باشد.

فانی تصریح کرد: لازمه توسعه دولت الکترونیک، فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیک است که امیدواریم هر روز شاهد توسعه این بخش باشیم.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش ۱۰۵ هزار مدرسه پراکنده در سطح کشور دارد؛ مدارسی در نقاطی از کشور که هیچ دستگاه دولتی در آنجا حضور ندارد اما پرچم جمهوری اسلامی بر سر مدارس ما است و آنان، دبیرخانه نیز دارند.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: از تعداد ۱۰۵ هزار مدرسه، تعداد ۱۱۰ مدرسه فقط یک دانش‌آموز دارند و برای تحقق عدالت آموزشی حاضر شده‌ایم برای یک دانش‌آموز، یک مدرسه و یک معلم اختصاص دهیم. همچنین ۴۸۰۰ مدرسه با کمتر از پنج دانش‌آموز مشغول به تحصیل هستند.

فانی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تعداد یک میلیون همکار فرهنگی دارد، گفت: هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی، این تعداد همکار ندارند؛ بنابراین بسیاری از امور اداری را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله ۱۳۰ میلیون جلد کتاب برای بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز چاپ می‌شود. هم‌اکنون نیز کتاب‌های درسی سال ۹۵-۹۴ که در حال توزیع است، کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ زیر دستگاه چاپ است و همکاران ما ۱۴ ماه نیاز دارند تا کتاب‌های تحصیلی را آماده کنند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حجم مکاتبات کاغذی در آموزش و پرورش بالا است، تصریح کرد: با اتکابه تمرکززدایی، به دنبال افزایش اختیارات مدارس هستیم تا مکاتبات کاغذی نیز این‌گونه کاهش یابد.

فانی تاکید کرد: باید دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند در آینده در دولت الکترونیک زندگی کنند، آموزش ببینند.