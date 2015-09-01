۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

فرار خانواده های عراقی از جهنم داعش در کرکوک عراق

شماری از خانواده های عراقی به رغم تهدید داعش در کرکوک از مناطق تحت سیطره این گروه تروریستی فرار کرده و خود را به نیروهای مسلح عراقی رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، به رغم آن که داعش ساکنان مناطقی که بر آن سیطره دارد را در صورت تلاش برای فرار از این مناطق،  تهدید به قتل کرده است اما شماری از خانواده های ساکن در مناطق الحویجه و حومه جنوبی تکریت، توانستند از مناطق تحت سیطره داعش فرار کنند.

آوارگان عراقی

 

این خانواده ها حیوانات اهلی و دیگر ملزومات اولیه زندگی را با خود همراه کرده اند، با آنکه از سرنوشت احتمالی خود درصورت ردیابی به دست داعش و فاش شدن محل اختفای خود، به خوبی آگاه بودند.

با این حال شانس با آنان یار بوده و نیروهای پیشمرگه عراق این خانواده ها را یافته و آنها را به مناطق امنی منتقل کرده است.

