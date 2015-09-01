۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

دوستم: رهبر فعلی طالبان جاسوس ما در میان این گروه بود

ژنرال «عبدالرشید دوستم»، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در سخنانی گفت رهبر کنونی طالبان زمانی جاسوس ما در میان طالبان بود.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، معاون اول «اشرف غنی» شب گذشته در کنفرانس خبری حاضر شد و گفت: «ملا اختر منصور»، رهبر فعلی طالبان زمانی در اسارت وی بوده و برای او از طالبان جاسوسی می کرده است.

وی در قسمت دیگری از سخنانش اظهار داشت: جنگ افغانستان توسط سازمان اطلاعات پاکستان اداره و رهبری می شود. دوستم همچنین عنوان کرد: پاکستان چند بار اقدام به ترور من کرده است.

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان حدود دو ماه است لباس نظامی به تن کرده و در خط مقدم جنگ علیه طالبان حضور دارد.

در مدت حضور وی در جبهه های جنگ، طالبان با شکست های سنگینی مواجه شده است.

