دوستم: رهبر فعلی طالبان جاسوس ما در میان این گروه بود

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، معاون اول «اشرف غنی» شب گذشته در کنفرانس خبری حاضر شد و گفت: «ملا اختر منصور»، رهبر فعلی طالبان زمانی در اسارت وی بوده و برای او از طالبان جاسوسی می کرده است.

وی در قسمت دیگری از سخنانش اظهار داشت: جنگ افغانستان توسط سازمان اطلاعات پاکستان اداره و رهبری می شود. دوستم همچنین عنوان کرد: پاکستان چند بار اقدام به ترور من کرده است.

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان حدود دو ماه است لباس نظامی به تن کرده و در خط مقدم جنگ علیه طالبان حضور دارد.

در مدت حضور وی در جبهه های جنگ، طالبان با شکست های سنگینی مواجه شده است.