کاهش ۱۲ درصدی حجم دولت در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در چهل و یکمین مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور، با بیان اینکه رشد روزافزون فناوری ارتباطات و اطلاعات همه زندگی ما را متاثر کرده است، گفت: فناوری بر دبیرخانه ها نیز بی تاثیر نبوده و باید ضمن بهره گیری از این فناوری ها به شکل یک ابزار به آن نگاه کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: این معاونت نظام یکپارچه مکاتبات را اجرا می کند و با توجه به سیاست چابک سازی دولت، این نظام را توانسته ایم پیاده سازی کنیم.

مولاوردی بیان کرد: پیشرفت های فناوری را نمی توان نادیده گرفت و به این نظام کمک می کند تا پاسخگویی و مسئولیت پذیری افزایش یابد و نظام اداری کارآمدتر شود.

وی خاطرنشان کرد: نظام اداری کشور اهداف متعددی را در دستور کار دارد به گونه ای که کاهش ۱۲ درصدی حجم و اندازه دولت در دستور کار است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: توسعه فناوری اطلاعات، ارتقاء کیفیت خدمات اداری، واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی، در نقشه راه نظام اداری کشور در حال تحقق است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی باید افزایش یابد، تصریح کرد: این اعتماد در چند سطح باید افزایش یابد و نظام اداری با رعایت حقوق افراد می تواند گزاره اصلی گفتمان دولت یازدهم باشد و با حذف بروکراسی های ناکارآمد به کمک دولت بیاید.

وی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه به سمت توسعه متوازن و همه جانبه حرکت می کنیم.