به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیركوند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، تصریح كرد: سرمایه‌گذار باید روند شفافی برای ورود به سرمایه‌گذاری پیش‌روی خود داشته باشد، این مسیر كه از اخذ ویزا تا سایر مجوزها و حمایت‌هاست باید مشخص باشد.

وی افزود: گام بعدی در جذب سرمایه‌گذار، سودآور كردن گردشگری است و این میسر نمی‌شود مگر با رویكرد صنعت گردشگری؛ یعنی گردشگری را به‌عنوان صنعت مورد توجه قرار دهیم.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: بخش گردشگری باید سودآور شود و بتواند متكی به خود باشد، اگر همه نگاه‌ها به سمت دولت باشد، نمی‌توان انتظار توسعه گردشگری را داشت.

شیركوند ورود سرمایه‌گذاران و برندهای خارجی را یكی از ظرفیت‌های سودآور كردن گردشگری برشمرد و یادآور شد: بسیاری از برندها امكان ورود به ایران را دارند اما در حال بررسی شرایط موجود كشور هستند. امیدواریم روند مثبت فعلی آن‌ها كه مسئولان و سرمایه‌گذارانشان پیش گرفته‌اند و وارد مذاكرات با ایران شده‌اند، ادامه داشته باشد.

وی گردشگری ایران را صنعتی بكر دانست و تصریح كرد: گردشگری ایران استعداد رونق و توسعه دارد اما برای توسعه نیاز به معرفی و ارتباط بیشتر بین كشورها‌ست.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور، جشنواره‌ها را زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های موجود در هر منطقه معرفی كرد و خواستار تقویت و استمرار آن شد.

۳۰ درصد هزینه‌های گردشگری مربوط به تغذیه است

معاون برنامه‌ریزی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور، گفت: ۳۰ درصد هزینه‌های گردشگری مربوط به تغذیه است، بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری است.

شیركوند جشنواره آش را فرصتی مناسب برای معرفی استان زنجان به گردشگران و سرمایه‌گذاران برشمرد.

وی جذب سرمایه‌گذار را لازمه رونق گردشگری اعلام و اظهار كرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و باز كردن پنجره امید و اطمینان به‌سوی سرمایه‌گذار نخستین اقدامی است كه باید عملیاتی شود.

معاون برنامه‌ریزی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور، خاطرنشان كرد: رونق گردشگری، اشتغالزایی و خدمات‌دهی، سودآوری و پویایی را افزایش می‌دهد همچنین موجب تقویت دوستی بین اقوام و ملت‌ها می‌شود.

شیركوند با اشاره به فواید برگزاری جشنواره غذا در استان‌ها، ابراز كرد: غذا ۳۰ درصد هزینه‌های سفر را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به اینكه تولید آن در خانه‌ها هم ممكن است، می‌توان با هزینه‌ای اندك سودآوری مناسبی داشت.

وی افزود: جشنواره‌هایی همچون جشنواره ملی آش، زمینه جذب گردشگر و معرفی ظرفیت‌های موجود در استان را فراهم می‌كند.