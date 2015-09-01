  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

معاون سازمان ميراث فرهنگی:

هماهنگی بين دستگاه‌ها مهم‌ترين قدم برای جذب سرمايه‌گذار است

هماهنگی بين دستگاه‌ها مهم‌ترين قدم برای جذب سرمايه‌گذار است

زنجان- معاون سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كشور گفت: اولين مانع جذب سرمايه‌گذار در كشور ناهماهنگی بين دستگاه‌هاست، بنابراين رفع اين مشكل مهم‌ترين قدم در راستای جذب سرمايه‌گذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیركوند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، تصریح كرد: سرمایه‌گذار باید روند شفافی برای ورود به سرمایه‌گذاری پیش‌روی خود داشته باشد، این مسیر كه از اخذ ویزا تا سایر مجوزها و حمایت‌هاست باید مشخص باشد.

وی افزود: گام بعدی در جذب سرمایه‌گذار، سودآور كردن گردشگری است و این میسر نمی‌شود مگر با رویكرد صنعت گردشگری؛ یعنی گردشگری را به‌عنوان صنعت مورد توجه قرار دهیم.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: بخش گردشگری باید سودآور شود و بتواند متكی به خود باشد، اگر همه نگاه‌ها به سمت دولت باشد، نمی‌توان انتظار توسعه گردشگری را داشت.

شیركوند ورود سرمایه‌گذاران و برندهای خارجی را یكی از ظرفیت‌های سودآور كردن گردشگری برشمرد و یادآور شد: بسیاری از برندها امكان ورود به ایران را دارند اما در حال بررسی شرایط موجود كشور هستند. امیدواریم روند مثبت فعلی آن‌ها كه مسئولان و سرمایه‌گذارانشان پیش گرفته‌اند و وارد مذاكرات با ایران شده‌اند،  ادامه داشته باشد.

وی گردشگری ایران را صنعتی بكر دانست و تصریح كرد: گردشگری ایران استعداد رونق و توسعه دارد اما برای توسعه نیاز به معرفی و ارتباط بیشتر بین كشورها‌ست.

معاون  برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  گردشگری كشور، جشنواره‌ها را زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های موجود در هر منطقه معرفی كرد و خواستار تقویت و استمرار آن شد.

۳۰ درصد هزینه‌های گردشگری مربوط به تغذیه است

معاون برنامه‌ریزی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور، گفت: ۳۰ درصد هزینه‌های گردشگری مربوط به تغذیه است، بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری است.

شیركوند جشنواره آش را فرصتی مناسب برای معرفی استان زنجان به گردشگران و سرمایه‌گذاران برشمرد.

وی جذب سرمایه‌گذار را لازمه رونق گردشگری اعلام و اظهار كرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و باز كردن پنجره امید و اطمینان به‌سوی سرمایه‌گذار نخستین اقدامی است كه باید عملیاتی شود.

معاون برنامه‌ریزی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور، خاطرنشان كرد: رونق گردشگری، اشتغالزایی و خدمات‌دهی، سودآوری و پویایی را افزایش می‌دهد همچنین موجب تقویت دوستی بین اقوام و ملت‌ها می‌شود.

شیركوند با اشاره به فواید برگزاری جشنواره غذا در استان‌ها، ابراز كرد: غذا ۳۰ درصد هزینه‌های سفر را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به اینكه تولید آن در خانه‌ها هم ممكن است،  می‌توان با هزینه‌ای اندك سودآوری مناسبی داشت.

وی افزود: جشنواره‌هایی همچون جشنواره ملی آش، زمینه جذب گردشگر و معرفی ظرفیت‌های موجود در استان را فراهم می‌كند.

کد مطلب 2901099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها