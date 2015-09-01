شیخ «علی حلاوی» مسئول دفتر علامه فضل الله در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اوضاع کنونی منطقه در سایه اقدامات تروریستی گروه های تکفیری و اهداف این گروه ها گفت: گروه های تروریستی تکفیری همچون داعش، جبهه النصره و ... توسط کشورهای مستکبر دنیا به وجود آمده اند، گروه هایی که به اسم دین به تخریب و کشتار وحشیانه مردم بیگناه دست می زنند.

وی با بیان این مطلب افزود: با نگاهی به جنایات این گروه ها باید گفت هدف اصلی آنها برقراری امنیت و ثبات برای رژیم صهیونیستی است، گروه هایی که در راستای منافع این رژیم و حفظ موجودیت آن تلاش می کنند. این گروه ها که از سوی کشورهای عربی و غربی و در راس آنها آمریکا حمایت می شوند مجری توطئه های استکبار جهانی در منطقه خاورمیانه هستند.

شیخ علی حلاوی تصریح کرد: طرح تجزیه کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه نیز با همین هدف یعنی ایجاد کشورهای ضعیف و کوچک و حفظ قوای دشمن اشغالگر قدس از سوی استکبار جهانی مطرح شده است و گروه های تروریستی تکفیری برای اجرای این هدف، گزینه مناسبی به شمار می روند. در واقع این گروه ها تشکیل شده اند تا با ایجاد جنگ فرسایشی، توان دولت ها را از بین ببرند و کشورهای منطقه نتوانند در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنند.

وی در ادامه گفت: کشورهای غربی به ویژه آمریکا نمی خواهند کشور قدرتمندی در منطقه وجود داشته باشه که رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد و حامی ملت فلسطین و احقاق حقوق آن از جمله آزادسازی اراضی اشغالی فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری شان باشد.

وی افزود: غرب به خوبی می داند که گروه های تروریستی تکفیری فجیع ترین شکل کشتار و جنایات را تنها به خاطر اعتقاداتشان مرتکب می شوند و این اقدامات جنبه ایدئولوژیک دارد و نه دلیل دیگر. لذا همین امر باعث فرسایش کشورهای منطقه و در نهایت تقویت رژیم صهیونیستی می شود. بنابراین غرب از هیچ کوششی برای حمایت لجستیک و مالی از گروه های تکفیری در راستای حفظ ماهیت رژیم صهیونیستی فروگذار نمی کند.

مسئول دفتر علامه فضل الله در بخش دیگر این گفتگو اظهار داشت: ایران توانست علیرغم تمامی فشارها طی ۱۲ سال گذشته در برابر زورگویی های غرب ایستادگی کند و توانست به تمامی دنیا ثابت کند که برخورداری از تکنولوژی هسته ای حق ایران است و این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران محسوب می شود. این توافق قطعا در حل و فصل مشکلات منطقه تاثیرگذار خواهد بود.

گفتگو: سمیه خمارباقی