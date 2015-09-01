۴۵ تعاونی برای استفاده از تسهیلات اشتغالزایی در ایلام تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرگوش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان ایلام اظهار داشت: در راستای ارائه تسهیلات به مناطق مرزی کشور و لزوم ایجاد تعاونی برای استفاده از تسهیلات و اجرای طرح، هم اکنون ۴۵ تعاونی در مناطق مرزی ایلام برای استفاده از طرحهای اشتغالزایی و دریافت تسهیلات تشکیل شده است.

وی افزود: هم اکنون دولت از طرحهای اشتغالزایی در مناطق مرزی با تسهیلات کم بهره حمایت می کند که البته این مهم نیازمند تشکیل تعاونی است و باید این فرهنگ در استان بیشتر نهادینه شود.

وی بیان داشت: طی دو سال گذشته ۲۵۱ تعاونی در استان ایلام تشکیل شده و خوشبختانه هم اکنون صدور مجوز تشکیل تعاونی در استان بسیار تسریع و روزانه شده است.

مدیر کل کار و تعاون استان ایلام بیان داشت: هم اکنون در این تعداد تعاونی بیش از ۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند که در زمینه های مخلف کشاورزی و صنعتی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰ درصد از مردم استان ایلام با اداره کار ارتباط مستقیم دارد، گفت: اداره کار به عنوان متولی اشتغال شناخته نمی شود بلکه در این زمینه مانند سایر دستگاه های اجرایی همکاری و تعامل دارد.

زرگوش عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف اداره کار رسیدگی به شکایات کارفرما و کارگران است که در این ارتباطی طی سال جاری بیش از ۵۰۰ پرونده تشکیل شده و هر پرونده کمتر از ۱۰ روز رسیدگی می شود.

وی افزود: یکی دیگر از مهمترین وظایف این نهاد ایجاد واحدهای کاریابی است که افراد نیاز به کار با مراجعه به این واحدها ثبت نام و در صورت نیاز در بخشهای مختلف، از این نیروها طبق تخصص مربوطه استفاده می شود.

زرگوش با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار بیکاری است، گفت: آنچه مشخص است بیکاری در استان ایلام به خصوص در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه بسیار بالا است.

وی ادامه داد: باید در این زمینه با سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد واحدهای تولیدی در استان اقدام کرد که علاوه بر رونق تولید، منجر به اشتغال شود.