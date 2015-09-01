  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام:

۴۵ تعاونی برای استفاده از تسهیلات اشتغالزایی در ایلام تشکیل شد

۴۵ تعاونی برای استفاده از تسهیلات اشتغالزایی در ایلام تشکیل شد

ایلام - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام از تشکیل ۴۵ تعاونی برای استفاده از تسهیلات اشتغالزایی در مناطق مرزی ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرگوش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان ایلام اظهار داشت: در راستای ارائه تسهیلات به مناطق مرزی کشور و لزوم ایجاد تعاونی برای استفاده از تسهیلات و اجرای طرح، هم اکنون ۴۵ تعاونی در مناطق مرزی ایلام برای استفاده از طرحهای اشتغالزایی و دریافت تسهیلات تشکیل شده است.

وی افزود: هم اکنون دولت از طرحهای اشتغالزایی در مناطق مرزی با تسهیلات کم بهره حمایت می کند که البته این مهم نیازمند تشکیل تعاونی است و باید این فرهنگ در استان بیشتر نهادینه شود.

وی بیان داشت: طی دو سال گذشته ۲۵۱ تعاونی در استان ایلام تشکیل شده و خوشبختانه هم اکنون صدور مجوز تشکیل تعاونی در استان بسیار تسریع و روزانه شده است.

مدیر کل کار و تعاون استان ایلام بیان داشت: هم اکنون در این تعداد تعاونی بیش از ۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند که در زمینه های مخلف کشاورزی و صنعتی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰ درصد از مردم استان ایلام با اداره کار ارتباط مستقیم دارد، گفت: اداره کار به عنوان متولی اشتغال شناخته نمی شود بلکه در این زمینه مانند سایر دستگاه های اجرایی همکاری و تعامل دارد.

زرگوش عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف اداره کار رسیدگی به شکایات کارفرما و کارگران است که در این ارتباطی طی سال جاری بیش از ۵۰۰ پرونده تشکیل شده و هر پرونده کمتر از ۱۰ روز رسیدگی می شود.

وی افزود: یکی دیگر از مهمترین وظایف این نهاد ایجاد واحدهای کاریابی است که افراد نیاز به کار با مراجعه به این واحدها ثبت نام و در صورت نیاز در بخشهای مختلف، از این نیروها طبق تخصص مربوطه استفاده می شود.

زرگوش با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار بیکاری است، گفت: آنچه مشخص است بیکاری در استان ایلام به خصوص در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه بسیار بالا است.

وی ادامه داد: باید در این زمینه با سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد واحدهای تولیدی در استان اقدام کرد که علاوه بر رونق تولید، منجر به اشتغال شود.

کد مطلب 2901110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها