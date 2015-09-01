به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی پیش ازظهر سه شنبه در نشست بررسی اثرات خشکسالی در استان هرمزگان و تامین آب شهر بندرعباس با بیان اینکه وضعیت تامین آب در برخی شهرهای کشور از وضعیت بحرانی فراتر رفته است، بیان داشت: استان هرمزگان در سال جاری با حدود ۶۰ درصد بحران خشکسالی رتبه اول کشوری را دارد.

وی عنوان کرد: موضوع تامین آب شرب شهرها به صورت جدی از سوی وزارت نیرو پیگیری می شود، بحران تامین آب در شش شهر کشور از جمله بندرعباس از وضعیت بحرانی فراتر است و باید تلاش زیادی برای تامین آب این شهرها شود.

محمودی اظهارداشت: با تدابیر اندیشیده شده امسال را به رغم چالش کم آبی با کمک و یاری مردم و تلاش مسولان استانی سپری خواهیم کرد، اما آنچه مهم است باید برای سالهای آینده ظرفیتهای جدید آبی را فراهم کنیم، زیرا ادامه روند کنونی وضعیت تامین آب در سالهای آینده را بسیار مشکل تر خواهد کرد.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست باید برای یکبار در موضوع ارائه مجوزهای احداث آب شیرین کن ها ورود و نظر قطعی را اعلام کند. زیرا احداث و بهره برداری پروژه های آب شیرین کن توسط بخش خصوصی انجام می شود، نباید این فکر تداعی شود که دولت در ارائه مجوزها دل‌بخواهی عمل می کند، سیاست ارائه مجوزها باید شفاف شود.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: زمان ارائه مجوزها در بحث آب شیرین کن ها باید کاهش یابد، برای تامین آب شرب شهر بندرعباس در سال آینده زمان زیادی نداریم و از هم اکنون باید به فکر احداث و اتمام پروژه های آبرسانی باشیم.

محمودی گفت: برنامه پیشنهادی وزارت نیرو در برنامه توسعه ششم تامین آب شرب شهرهای کشور از محل آبهای غیر متعارف است.