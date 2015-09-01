۸۵۰ مرکز بهداشتی و درمانی در لرستان فعال است

محمدرضا ناظر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح رئوس کلی برنامه های معاونت تحت مدیریت خود پرداخت و گفت: رئوس کلی برنامه های معاونت بهداشت علوم پزشکی لرستان پیشبرد اهداف طرح تحول سلامت است.

وی افزود: تمامی برنامه های بهداشتی با محوریت این طرح اجرا خواهد شد که هدف اصلی این طرح یکسان سازی و توزیع عادلانه امکانات بهداشتی برای آحاد جامعه از غنی تا محروم است.

اجرای طرح سرشماری تحول سلامت در شهرها و روستاها

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه در لرستان مناطق محروم زیادی وجود دارد که نیازمند برخورداری از امکانات بهداشتی هستند بیان داشت: هنوز مناطق بسیاری در استان وجود دارند که از امکانات اولیه مانند جاده و آب آشامیدنی سالم محروم هستند لذا سعی خواهیم کرد امکانات بهداشتی را برای رفع این محرومیت ها توزیع کنیم.

ناظر در خصوص اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: تا کنون طرح سرشماری تحول سلامت در شهرها و روستاهای زیر۲۰ هزار نفر و ۲۰ تا۵۰ هزار نفر انجام شده است.

وی افزود: طرح سرشماری شهرهای با بعد ۵۰ تا۵۰۰ هزار نفر هم اکنون با سرعت زیاد در حال اجرا است که امیدواریم ظرف چندماه آینده بتوانیم این طرح را به پایان برسانیم.

فعالیت ۵۰۰۰ نفر در مراکز بهداشتی و درمانی

رئیس مرکز بهداشت استان در مورد ساختار تشکیلات بهداشتی استان گفت: در استان لرستان بیش از ۸۵۰ مرکز بهداشتی، درمانی و خانه بهداشت وجود دارد و حدود پنج هزار نفر در این زمینه فعالیت دارند.

ناظر تأکید کرد: مسئله مهمی که در مورد نظام بهداشت وجود دارد این است که اصولا برنامه های بهداشت بلندمدت بوده و برای نتیجه گیری نیازمند زمان است لذا اگر کار مثبتی در این راستا صورت گیرد نتیجه آن در سال های بعد مشخص خواهد شد.

وی گفت: برای تسریع در روند رسیدن اطلاعات جدید عملیات پایش، نیروهای ستادی شهرستان ها را به دو برابر افزایش داده ایم و در حال جمع بندی نتایج به دست آمده هستیم.

توزیع سرانه بودجه بهداشتی با اولویت مناطق محروم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه به توزیع سرانه بودجه بهداشتی استان اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم توزیع بودجه را متناسب کنیم اولویت را به کسانی اختصاص می دهیم که در دورترین، سخت ترین و محرومترین مناطق لرستان کار می کنند در حالی که در گذشته این روال همیشه به صورت معکوس بوده است.

ناظر عنوان کرد: البته در این راه مقاومتهایی صورت خواهد گرفت که می تواند مانع جدی باشد اما این موضوع در هیأت رئیسه مطرح شده و خوشبختانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز بر این موضوع تأکید داشته اند.

ناظر به توسعه برنامه های آموزش بهداشت اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های اصلی معاونت بهداشتی برنامه های آموزش سلامت است که منجر به ارتقا فرهنگ بهداشتی در جامعه خواهد شد.

طراحی فعالیت های الکترونیکی

وی تعامل با ادارات را از دیگر برنامه های مرکز بهداشت استان عنوان کرد و گفت: متأسفانه در انجام یکسری از برنامه ها هم پوشانی وجود دارد که باید نهاد بالاتری بر این موضوع نظارت داشته باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان مهمترین طرح معاونت بهداشتی را طراحی کارهای الکترونیکی عنوان کرد و گفت: الکترونیکی شدن امور بروکراسی های بی مورد را برچیده و موجب می شود بیمار و پزشک به راحتی به یکدیگر دسترسی داشته باشند و سیر درمان بیماری به راحتی طی شود.

ناظر در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی رفع کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت استان گفت: باید ابتدا نیروهای موجود را ساماندهی کنیم یعنی این که نیروهایی که سر پست تخصصی شان حضور ندارند باید به کار اصلی خود گمارده شوند سپس باید برای جذب نیرو برنامه های خود را به وزارت خانه اعلام کنیم.

واکسیناسیون و نظارت بر کشتار دام ها

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین به تشریح برنامه های این معاونت در مورد مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان پرداخت و گفت: طی یک ماه اخیر اقداماتی از جمله همکاری با بسیج جامعه پزشکی و دامپزشکی با محوریت مبارزه با بیماری تب مالت انجام شد.

وی افزود: اقدامات اصلی در این زمینه واکسیناسیون و نظارت بر کشتار دام ها بوده که انجام این امر نیازمند وجود نیروهای متخصص است.

ناظر عنوان کرد: راهبرد کلی سیاستهای حوزه بهداشت استان عدم تصمیم گیری های خلق الساعه و ایجاد تصمیمهای خلاقانه در راستای طرح تحول نظام سلامت است.