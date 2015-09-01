به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان امروز در مراسم بهره برداری رسمی از اولین سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای کشور در سیاه بیشه با بیان اینکه ظرفیت اسمی نصب شده برق در کشور ۷۳۵۵۰ مگاوات است، گفت: ایران دارای چهاردهمین شبکه بزرگ برق دنیا است.

وزیر نیرو اظهار داشت: نیروگاه های بخار، سیکل ترکیبی، گازی، اتمی، آبی، بادی و ژنراتورها و واحدهای مختلف تولید برق در کشور داریم؛ با این وجود امکان ذخیره سازی برق به میزان بالا وجود ندارد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در بخش آب می توانیم آب ذخیره سازی کنیم، افزود: اما در تولید برق باید به میزان مصرف کشور، برق تولید شود. در حال حاضر شبکه کیفی برق افزایش یافته و سیزدهمین سالی است که شبکه برق کشور دچار مشکل خاموشی نشده است.

همچنین محمدرضا رضازاده نیز در اظهاراتی با بیان اینکه ایران هم اکنون با ساخت این سد و نیروگاه، ۳ درصد سهم نیروگاه های تلبمه ذخیره ای آسیا را دارد، گفت: این نیروگاه برق را در ساعات کم باری در مخازن مصرف و در ساعات پیک نیز با تولید، به شبکه کمک می کند.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اظهار داشت: برای این سد و نیروگاه ۱۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۴ واحد آن مجموعاً با ظرفیت ۱۰۴۰ مگاوات به بهره برداری کامل رسیده است.