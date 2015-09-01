تلویزیون نیازی به سوپراستار ندارد/ احتمال جدایی از «پارادوکس»

هادی انباردار که قرار بود ماه آینده تهیه‌کنندگی مجموعه تلویزیونی «پارادوکس» به کارگردانی علی عطشانی را به عهده بگیرد درصدد تولید یک سریال جدید است و در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: ممکن است به دلیل مشغله‌های مربوط به سریال جدیدم در پروژه «پارادوکس» حضور نداشته باشم. در حال حاضر فیلمنامه ای در دست تهیه دارم که بخشی از مسایل قبل از تولید حل شده و قرار است با مشخص شدن عوامل به زودی روند اجرایی کار جدی تر دنبال شود.

این تهیه کننده افزود: در شرایط فعلی تلویزیون کار کردن مشکلات خاص خود را دارد. اوضاع اقتصادی مثل گذشته نیست. قبلا بدون نیاز به اسپانسر فیلم و سریال می ساختیم اما الان چنین امکانی وجود ندارد و باید به هر شکل هزینه تولید را پایین آورد. بسیاری از تهیه کنندگان تلویزیون متهم می شوند به پول ندادن اما این درست نیست. این مشکل نه تنها در این رسانه که در سینما هم وجود دارد. تنها جایی که می تواند این مشکل را حل کند تلویزیون است.

وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات اصلی تهیه کننده قیمت های عجیب و غریب بازیگر است، بیان کرد: در کمتر از یک سال دستمزد بازیگران به شدت افزایش یافته است. من با بازیگری ابتدای سال ۵۰ میلیون تومان قرارداد بسته بودم و حالا بعد از چند ماه درخواست مبلغ ۱۵۰ میلیونی دارد. تهیه کننده بین یک دوراهی سخت قرار گرفته است. از طرفی پرداخت دستمزدهای آنچنانی به هر بازیگر امکان پذیر نیست و از طرف دیگر اگر چهره در کاری حضور نداشته باشد بیننده ندارد. به نظر من تلویزیون نیاز به سوپراستار ندارد چون بیننده بابت دیدن آن پولی پرداخت نمی کند.

انباردار در پایان بیان کرد: فرهنگسازی باید از تلویزیون آغاز شود زیرا بیشتر بازیگران مطرح سینما مثل رضا عطاران هم شهرت شان را مدیون این رسانه هستند. مسئولان سازمان باید به تهیه کننده اعتماد کنند و اجازه دهند بازیگران جدید و غیر چهره البته با دارا بودن توانایی و استعداد به مجموعه ها معرفی شود. وقتی بازیگر چهره با این مورد روبرو شده و جایگاهش را در تلویزیون در خطر ببیند دیگر طلب دستمزدهای غیرمتعارف هم ندارد.