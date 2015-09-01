به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اشاره به اولویت های دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال ۱۳۹۴خاطرنشان کرد: تحول در مدیریت و منابع انسانی و برنامه محور عمل کردن از اولویتهای مهم در این دانشگاه است.

وی گفت: تعامل و همکاری دو سویه، تبلیغ و ترویج به روز و مناسب فعالیتهای فرهنگی و قرآنی و بهره گیری از توان و مشارکت خیرین و علاقه مندان به توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، علمی و قرآنی به عنوان یک اصل و وظیفه در دستور کار جدی دانشگاه قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تصریح کرد: در این راستا استفاده متقابل از ظرفیت رده های تخصصی دانشگاه و سازمان دربخش های مختلف و هم افزایی در انجام مأموریت های محوله مورد تأکید جدی است.

به گفته عابدی از مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای انجام برنامه ها، سازمان اوقاف و امور خیریه، مبالغی را از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی خود تعهد نموده و همچنین اعتباراتی دیگر نیز از محل اعتبار منشور توسعه فرهنگ قرآنی در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.