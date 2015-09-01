ترور یک مقام دادستانی افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، «احمد جاوید بشارت»، سخنگوی پلیس ولایت بغلان اعلام کرد «سید منور آغا»، رئیس دادستانی این ولایت صبح امروز هدف حمله تروریستی قرار گرفته و کشته شده است.

این رویداد در شهر «پلخمری» مرکز ولایت بغلان در حالی رخ داد که وی قصد رفتن به محل کارش را داشت.

تاکنون گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

در ماه های اخیر، حمله به کارمندان دادستانی در نقاط مختلف افغانستان افزایش پیدا کرده است. مدتی پیش حمله ای تروریستی به کارمندان دادستانی در کابل و بلخ نیز صورت گرفت که تعداد زیادی کشته و زخمی برجای گذاشت.