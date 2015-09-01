فضای کسب و کار در کرمانشاه ۶ رتبه ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه که با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: تلاش بی وقفه ای برای اجرای پروژه پالایشگاه آناهیتا صورت گرفت که این پروژه یکی از نیازمندهای استان و از برکات سفر رهبری به کرمانشاه است.

وی در ادامه نقش کرمانشاه در پیروزی انقلاب و تثبیت آن و همچنین ایجاد امنیت برای استان های مجاور را بی بدیل دانست و افزود: این استان پس از دوران دفاع مقدس مشکلات را تحمل کرده و از ناملایمات رنج می برد.

استاندار کرمانشاه گفت: البته در بخش های مختلف خدمات زیادی ارائه شده و کارهای بزرگی صورت گرفته است اما باید بیشتر کار کنیم تا کرمانشاه به شرایط شایسته و درخور نام خود برسد.

رضایی با اشاره به وجود ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک کرمانشاه با کشور عراق، گفت: این استان ظرفیت توسعه صنعتی، اقتصادی و همچنین صادرات به کشورهای خارجی را دارد که از این ظرفیت استفاده شده و امیدواریم روز به روز افزایش یابد.

وی از تمامی تلاش های صورت گرفته برای آغاز عملیات اجرایی پروژه آناهیتا قدردانی کرد و اظهار داشت: این پروژه در سفر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت و امیدواریم با سرعت مناسبی به انجام برسد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت استان در برخی شاخص ها، یادآور شد: در دی ماه ۹۲ که بنده در کرمانشاه حضور پیدا کردم شاخص فلاکت در استان ۵۵ درصد بود که در خرداد ماه امسال به نصف این میزان یعنی حدود ۲۷ درصد رسیده است.

رضایی افزود: در بهار سال قبل نیز کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۴/۷ درصد رتبه اول بیکاری در کشور بود اما امسال با مشارکت ۱.۳ درصدی افراد جویای کار، نرخ بیکاری یک درصد کم شده و به ۱۳.۷ درصد رسیده و از این نظر هم اکنون در رتبه ششم کشور هستیم.

وی خاطر نشان کرد: شاخص بهبود فضای کسب و کار در استان کرمانشاه نیز روز به روز در حال بهبود است و از رتبه سی ام و یکی مانده به آخر به رتبه ۲۴ در این زمینه دست یافته ایم.

استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش های صورت گرفته آینده استان بهتر شده و شاهد بهبود شاخص های دیگر باشیم.