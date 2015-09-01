تبیین نیازها و ظرفیت های سازمان برای ورود موثر در فضای بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، نجات امینی در جلسه ستاد همکاری های بین المللی این سازمان گفت: حضور سازمان در گردهمایی ها و همایش های درون و برون سازمانی برای معرفی دستاوردها و ظرفیت های آن بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی اظهار داشت: حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بخش کلیدی در کشور است که معرفی آن ها به سفیران ایران در کشورهای مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

امینی گفت: در این راستا سازمان تأمین اجتماعی می تواند از طریق نهاد سازی مالی بین المللی با حضور سایر کشورها برای ارتقای تکنولوژی، گسترش بازار محصولات و انتقال تجارب بهره گیری کند.