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۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

تبیین نیازها و ظرفیت های سازمان برای ورود موثر در فضای بین المللی

تبیین نیازها و ظرفیت های سازمان برای ورود موثر در فضای بین المللی

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی شناساندن توانمندی های سازمان به شرکت های اقتصادی دنیا رامورد تأکید قرار داد و گفت: برای استفاده از فضای بین المللی باید نیازها را تبیین و تعریف کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجات امینی در جلسه ستاد همکاری های بین المللی این سازمان گفت: حضور سازمان در گردهمایی ها و همایش های درون و برون سازمانی برای معرفی دستاوردها و ظرفیت های آن بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی اظهار داشت: حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بخش کلیدی در کشور است که معرفی آن ها به سفیران ایران در کشورهای مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

امینی گفت: در این راستا سازمان تأمین اجتماعی می تواند از طریق نهاد سازی مالی بین المللی با حضور سایر کشورها برای ارتقای تکنولوژی، گسترش بازار محصولات و انتقال تجارب بهره گیری کند.

 

کد مطلب 2901134
مهناز قربانی مقانکی

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