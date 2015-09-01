نیروی انتظامی شرق استان تهران دومین فرمانده خود را شناخت

سرهنگ صفدر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش های خستگی ناپذیر سردار سیروس فتحی اظهار داشت: سردار فتحی به عنوان اولین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران خدمات بزرگی در راستای گسترش امنیت و نظم عمومی در این منطقه انجام داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: سردار فتحی در دوران فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در زمینه ساختار سازی و ایجاد معاونت ها و پلیس های تخصصی در این منطقه خدمات بسیاری از خود نشان داد.

وی ادامه داد: با حکم فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ ناظری به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شرق استان تهران انتخاب شده است.

سرهنگ سلیمی اضافه کرد: بر اساس برنامه پیش بینی شده، قرار است مراسم تودیع اولین فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران و معارفه فرمانده جدید این منطقه روز پنجشنبه با حضور مسئولان برگزار شود.

گفتنی است تا پیش از سال ۹۰، نیروی انتظامی در استان تهران به دو نیروی انتظامی تهران بزرگ، مخصوص پایتخت و نیروی انتظامی شهرستان های استان تهران تقسیم شده بود که با جدا شدن کرج و تشکیل استان البرز و با حمایت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی ویژه شرق و غرب استان تهران با هدف خدمت رسانی گسترده تر به شهروندان ایجاد شد.